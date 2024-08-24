越擦越年輕！抵抗紫外線老化又順便養膚　每一秒都在逆齡

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

除了修護抗老，紫外線的防護也是讓肌膚維持完美狀態的關鍵，而近年防曬單品不僅擁有抵抗刺激能力，同時也能達到養護效果，越塗越年輕，以下就分享多款防護單品，時刻養膚。

＃COVERMARK 全能修護防禦霜，50g、售價2500元

憑藉超控油底妝在台灣風靡市場的COVERMARK以草本植萃配方，受到很多女性的喜愛，最近再度推出新款全能修護防禦霜，清爽的使用感添加桃金孃果實萃取物、苦蔘萃取物，可以為肌膚打造完美屏障，粗糠柴樹皮萃取物、印度苦楝葉萃取物、紅茶葉萃取物賦予彈潤飽滿的保濕效果。

＃(MALIN+GOETZ) 高防護水感防曬乳，50ml、售價1350元

從大麻香氛系列在全球擁有大批粉絲喜愛的(MALIN+GOETZ)，推出防曬系列單品，運用100％礦物質成分的物理防曬配方，賦予敏感肌溫和不刺激的守護力，更搭載MicroSperse冷壓技術，讓物理防曬擺脫難推厚重的質感，輕盈又沒有負擔，搭配維他命E、菸鹼醯胺、乳木果油與玻尿酸，防曬同時養膚。

＃VERSO N°2全光譜防曬清透乳，40ml、售價2100元

憑藉獨家改變A醇分子技術，讓抗老不用耐受期的VERSO穩坐瑞典A醇先驅，經過30年的研發，發表全光譜防曬清透乳，運用來自當地的「海洋寶石」瑞典矽藻增強防護效果，不僅是阻擋紫外線，更可以隔絕空氣髒污入侵皮膚，同時達到保濕鎖水的效果，對藍光也有很好的防禦力。