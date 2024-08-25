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上市就賣光、還拿Olive Young排行冠軍的乳霜是它！

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

醫美保養講求高效溫和，是不少人想要追求速效美膚的首選，甚至有些可以搭配醫美術後使用，幫助維持完美狀態，最近就有不少醫美好物，可以帶給膚況渦輪級的提升，立即有感。

＃AHC 醫美科研雙波抗老多肽膠原精華，40ml、售價1900元

AHC,ILLIYOON,一理潤,DR.WU,醫美,保養,敏感肌。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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南韓醫美AHC憑藉「神仙水」開創保濕美肌，針對肌膚緊實彈力，上市全新醫美科研雙波抗老多肽膠原系列，結合獨家關鍵四型胜肽、100%仿人體膠原，搭配韓國雙波導入科技，可以幫助肌膚維持緊緻彈性，同時飽滿澎潤，由裡到外撐起立體膚況，改善臉部凹陷紋路，而且質地親膚好吸收，一抹立刻有感立體。

＃ILLIYOON一理潤 舒緩紅癢護理霜組，330ml、期間優惠價790元

AHC,ILLIYOON,一理潤,DR.WU,醫美,保養,敏感肌。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

剛上市就在媽媽屆掀起話題炫風的一理潤，以改善敏弱肌的溫和配方，深受大人小孩喜愛，其中，舒緩紅癢護理霜上架就賣光，還拿下藥妝通路「Olive Young熱銷排行榜No.1」，細緻質地以及超強修護力，乾燥泛紅肌膚用過就回不去，可以舒緩搔癢不適，這次更與《飛天小女警》聯名，推出花花版的組合，超可愛包裝搭配絨毛束口袋，限定販售手刀掃起。

＃DR.WU 玻尿酸保濕精華霜，50ml、售價1800元

AHC,ILLIYOON,一理潤,DR.WU,醫美,保養,敏感肌。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DR.WU玻尿酸系列向來是小資女最愛，透過50年專業研究，再度更新成分，運用智慧型玻尿酸水循環科技，結合大小分子玻尿酸、菸鹼醯胺B3、B5及神經醯胺，不僅可以達到全方位的鎖水保濕，更可以穩膚修護有感，迅速為肌膚改善保水屏障，同時不添加酒精、香精、色料及Parabens防腐劑，醫美之後也可以使用。

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關鍵字：

AHC, ILLIYOON, 一理潤, DR.WU, 醫美, 保養, 敏感肌

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