陸劇《私藏浪漫》7熱議台詞：只要起點夠低，幸福感就夠高

記者鮑璿安／台北報導

陸劇《私藏浪漫》由魏哲鳴與張佳寧主演，改變自晉江文學城輕黯小說《辦公室隱婚》，講述了塗筱檸出於某個目的，她決定與10年前的老同學紀昱恆協議結婚，攜手面對未來的挑戰，兩人重逢閃婚收穫幸福的故事，當中的台詞也引發討論。





▲陸劇《私藏浪漫》由魏哲鳴與張佳寧主演 。（圖／翻攝自微博私藏浪漫）

1. 不知道為什麼二十五歲之後，總覺得時間過得飛快，我兜兜轉轉依舊一無所有，或許我可以繼續勸自己做好當下，但走一步看一步的後果，很可能是在下一個三年裡，繼續失控，我急於轉正和相親，或許壓根與什麼勞務派遣、前男友無關，只是我缺乏安全感的二十七歲，焦慮而已。



2. 這麼多年在這段感情裡，你總是自己邁九十九步，等我踏出最後一步，你辛苦了。一個人走在這段感情裡，走得很孤獨吧。



3. 我跟你提出想跟你結婚，我以為你跟我一樣，只是覺得我們兩個很合適，懷著開盲盒的心情，步入下一段關係，你早就打定主意要娶我，不是因為合適，而是因為愛我。



4. 只要起點夠低，幸福感就夠高。



5. 一起吐槽工作和領導這不都是婚姻的好處嗎？



6. 婚姻中不一定非要有愛情，穩定舒適也很重要，用不期待的態度去鋪墊婚姻的底色，說不定之後的每一天都能有驚喜。



7. 女人可以一頓飯不吃，但是假如你錯過一次應該有的驚喜，那你就完了。