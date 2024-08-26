超時髦高爾夫球穿搭！adidas x JAY3LLE高筒鞋、lululemon極簡機能服

記者鮑璿安／綜合報導

隨著高爾夫球運動年輕化，不少愛好者追求時髦舒適的單品，最近adidas與知名設計師Johan Lindeberg合作，結合他與女兒Blue共同成立的品牌JAY3LLE，透過街頭潮流與時尚視角，為女性球友打造更吸睛的運動服飾輪廓。 lululemon也推出極簡風貌的全新 ShowZero™ Polo衫，立刻擁有揮桿時尚。

▲adidas與時尚品牌JAY3LLE攜手，為高爾夫球愛好者推出服裝、鞋款、配件系列 。（圖／品牌提供）



adidas與時尚品牌JAY3LLE攜手，為高爾夫球愛好者推出服裝、鞋款、配件系列，融合街頭潮流打造出高機能單品，滿版的adidas x JAY3LLE刺繡圖紋貫穿飛行夾克可混搭百褶短裙；而備受矚目的CODECHAOS JAY3LLE高筒鞋款，初次專為女性設計的超高筒造型，再加上頂級皮革穿孔細節，顛覆傳統高球鞋履美感。另也帶來帽子、襪子等配件，無論在球場或是休閒時刻，皆可讓整體造型更添重點。

▲ lululemon在今夏打造高爾夫球裝備系列 。（圖／品牌提供）

瑜伽服飾品牌 lululemon在今夏打造高爾夫球裝備系列，採用最新ShowZero™ 布料技術，高性能吸濕排汗設計賦予滿滿的舒適度，以標誌性的極簡色調注入全新 ShowZero™ Polo衫、高爾夫球長袖打底衫，可搭配上ABC 經典剪裁高爾夫球短褲，結合擁有四面彈力機能、紫外線防護和透氣性專利布料，在球場內外都能展現自信和時尚。