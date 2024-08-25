每個細節都讓人驚艷！小小一瓶乳霜藏了日本雅道　連瓶蓋都是京都西陣織

記者李薇／台北報導、攝影

一瓶好的乳霜可以把所有營養成分僅僅鎖在肌膚，一整晚高效滋養，隔天起床細緻嫩透，不只是高濃度的成分，近期乳霜更結合絕美的包裝與工藝，讓人從視覺、嗅覺到觸覺都可以是一場極致奢華的饗宴，細節滿滿。

＃資生堂 極上御藏晚霜，50ml、售價11500元

日本精緻細膩的傳統工藝，總是讓人驚艷，源起於京都平安時代的「西陣織工藝」由織布工匠一針一線手工製作出絕美的緹花，扎實的編織工藝讓布料硬挺，華麗又繁複的技法，多應用在和服的腰帶，展現畫龍點睛之美；極上御藏晚霜瓶蓋上的金色閃亮光澤，就是將一片西陣織布料放進裡面，每一瓶都是獨一無二，將日本傳統美學保存創新。

不只是在乳霜瓶身的設計，極上御藏晚霜更結合日本茶道文化、香道以及金箔工藝，深入每一個細節；全面更新成分是從京都最頂級綠茶「玉露」中萃取而成，在新芽萌發之後，須以葦簾遮住日光種植20天，手工摘採一心二葉的嫩芽，醇厚的甘味擁有大量的氨基酸與兒茶素，對於肌膚抗氧化擁有很好的效果，冷萃蒸餾更能保存最完整的高效能量。

保留「日本三雅道」，除了在成分中結合茶道概念，乳霜的香氣則是從香道汲取靈感，從「京都六薰物」中挑選了梅花與檀木，打造出淡雅又溫潤的氣息，能在保養的同時舒緩身心壓力；在最後的乳霜紙盒包裝，則運用極致奢華的金箔工藝，特別從日本金箔發源地金澤市、被聯合國教科文組織登錄為無形文化遺產的「緣付金箔」合作，由工匠運用特殊成膜科技，製作仿若金箔的花紋，展現日式低調奢華美學。

＃雪花秀 滋陰蔘回彈霜（豐潤版），50ml、售價7200元

高麗人蔘對於環境的需求擁有嚴苛要求，在韓國、中國滿州、俄羅斯東部都有產區，但就屬韓國氣候最為適合，其中，更有8成銷量來自錦山，成為韓國非常重要的作物之一；從朝鮮王朝醫學寶典《東醫寶鑑》中，雪花秀發現人蔘對於補氣抗衰老擁有很好的功效，以此作為主要研發核心，誕生出經典明星之作「人蔘霜」滋陰蔘回彈霜。

歷經60年不斷研究、創新，2024年終於迎來第6代改版，從每1000g的人蔘中萃取出1g人蔘皂苷，透過獨家技術濃縮成6000倍珍稀抗老精華「肌因蔘」，並2倍添加進乳霜中，搭配更新2種胜肽配方的人蔘胜肽，可以加速修護效果，守護膠原蛋白彈力，輔以專利人蔘A醇成分，可以更有效的撫平細紋，散發細膩光采。