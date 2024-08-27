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掌管純欲的神！90%保養精華添加　一抹飽滿Q彈的清純感立刻GET

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

果凍嘟嘟唇是2024年重要趨勢，最近也有不少水潤透亮的唇彩新品，快來線上先預習好物，每一款都是新手、老手都可以時髦百搭的色選，剛好要進入秋冬乾燥季節，立刻挑一支入手。

＃YSL 奢華印記鎖心光唇釉，售價1580元

YSL,A.M Fairyland,媚比琳,唇膏,唇彩,彩妝,唇釉,。（圖／品牌提供）

女孩「夢幻逸品製造機」YSL向來很會抓著女孩心，這次真的把心型印上全新系列奢華印記鎖心光唇釉，黑管設計向來是品牌滋潤度最高唇彩，這次更添加了90%的保養精粹，從摩洛哥花園中嚴選仙人掌果和晚香玉萃取成分，可以呵護滋潤雙唇，同時搭配迅速成膜科技，一抹立刻顯色持久。

＃A.M Fairyland 奶油啵啵潤唇膏，3g、售價490元

YSL,A.M Fairyland,媚比琳,唇膏,唇彩,彩妝,唇釉,。（圖／品牌提供）

台灣彩妝師品牌A.M Fairyland憑藉遮瑕膏打下知名度，最近又研發出全新潤唇膏，3款輕透絕美的蘇打色選，加人體皮脂最接近的山茶花油、荷荷芭油，搭配維生素E、α、β、r等營養成分，奶油般的塗抹手感，一接觸膚溫就融化，打造水潤透亮的妝容效果。

＃媚比琳 玻尿酸嘟嘟唇蜜，5.4ml、售價420元

YSL,A.M Fairyland,媚比琳,唇膏,唇彩,彩妝,唇釉,。（圖／品牌提供）

媚比琳推出的玻尿酸嘟嘟唇蜜，一抹超強的豐唇效果，簡直比醫美過後還要澎潤自然，根本是掌握純欲感的神！內含高濃度的玻尿酸精華，搭配86%純天然保濕成分，可以維持8小時保濕潤澤，粉嫩的6個色選，可以輕鬆打造飽滿紅潤的唇妝，輕鬆誘人。

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關鍵字：

YSL, A.M Fairyland, 媚比琳, 唇膏, 唇彩, 彩妝, 唇釉

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