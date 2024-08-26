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宋慧喬穿人字拖照樣仙氣破表！曬逆天長腿拿下「全新身分」狀態驚艷

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星宋慧喬演出戲劇《黑暗榮耀》再創演藝事業高峰，而她也備受時尚圈喜愛，最近驚喜拿下新頭銜，成為英國知名鞋履品牌FITFLOP代言人，也同步釋出了宋慧喬所演繹的全新形象照，只見她穿著拖鞋、瑪麗珍鞋，狀態簡直如同少女般清新可人！

宋慧喬成為FITFLOP首位亞洲代言人，見證她的時尚影響力，最新曝光的畫面中，宋慧喬身穿西裝外套搭配上短裙，露出一雙招牌修長美腿，而她換上品牌標誌性的人字拖，採用撞色縫線皮革打造，微微增高的鞋底修飾腿部線條，看起來輕便又休閒，但仍擋不住仙氣。

之後宋慧喬也演繹了少女風格的瑪麗珍鞋、樂福鞋、涼鞋等，換上純白連衣裙，留著俏麗的短髮，一口氣示範多種時髦造型，讓粉絲看了大飽眼福。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬現身香港國際機場被捕捉到最新畫面 。（圖／品牌提供）

宋慧喬還身兼FENDI 品牌大使，日前她現身香港國際機場被捕捉到最新畫面，身穿淡藍色休閒襯衫搭配上鴨舌帽，看起來舒適度十足，雖然帽沿壓低幾乎遮住了半張臉，卻散發著女神仙氣。而她手中的包款也相當具有話題性，來自FENDI 秋冬24系列的Peekaboo Soft，將品牌標誌性的Peekaboo包款重塑成柔軟亮麗的版本，更適合在休閒場合演繹。

關鍵字：

宋慧喬, FITFLOP, 代言人, 韓星, 時尚

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