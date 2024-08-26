香港永遠玩不膩！包下叮叮車開趴、搭老帆船看維港夜景　3大輕奢提案快筆記

文圖 / 鏡週刊

距離台灣飛行時間僅1.5小時的香港，不僅是座融合東西方文化底蘊的國際都會，許多人來這裡的首要目標就是嘗飲茶、燒鵝、粥品、火鍋等道地香港美食。不過，現在來香港還多了新玩法，透過以下三大體驗，就能享受香港獨有的輕奢度假感。

一、包下冷氣復古叮叮車環遊港島開趴

別名「叮叮車」的香港電車（TRAM），自1904年通車至今，已有超過百年歷史，相較於線路更密集、車速更快，還有冷氣吹的巴士（公車），電車對香港人的意義早超過一般大眾運輸工具。

▲2021年完成翻新的派對電車「TRAM No.18」，是目前唯一上下兩層都裝設空調的電車，非常適合一年四季提供私人或公司舉辦各種中小型慶祝活動。

遊客除了可搭乘每趟只需3港幣（約NT$12）的叮叮車，以悠閒速度探索港島各地，現在香港電車還推出全新體驗「派對電車」。可供遊客包車租用的派對電車共有4輛，其中在2021年完成翻新的「TRAM No.18」，是目前唯一上下兩層樓皆裝設空調的冷氣電車，不論在任何時間或季節，TRAM No.18都能提供最舒適的乘坐體驗。

▲派對電車的2樓車廂共有2間獨立包廂，一間是可容納6至8人的深棕色系包廂。

▲位於2樓的藍綠色系包廂空間較大，可容納10至12人。

TRAM No.18設有3間獨立主題廂房，木質車廂與皮製的舒適座椅，典雅燈飾與影音設備，讓這輛電車既復古又新穎，2樓車頭處還有一座小型戶外陽台，乘客能在這裡把叮叮車及港島景色一網打盡。

▲派對電車歡迎乘客自行攜帶喜歡的食物、酒水飲品上車；若有需要，也提供餐飲訂購服務。

▲坐在派對電車上跟好朋友一起慶生開趴，還會被街上路人關注，令人印象深刻。

TRAM No.18在一樓車廂設有嵌入式冰箱、水槽、獨立洗手間，在夜晚閃閃發光的車身設計，讓電車於晚上行走時更引人注目，能滿足各種派對需求。除了歡迎乘客自備飲品、食物，包括酒精類飲品上車，香港電車也提供紅、白、氣泡等葡萄酒、啤酒、氣泡水等飲品，以及法式單點小食與套餐等餐飲訂購服務。

▲TRAM No.18的廁所空間大小跟飛機上的洗手間差不多。

派對電車路線以租借時間長短來區分，若租2小時，將從屈地街電車廠出發，沿途行經銅鑼灣、中環至西環；若為2.5小時，路線將往東延伸至北角；3.5小時則可延長至筲箕灣。派對電車還有一個很酷的功能，是提供多個中途上車、下車站，讓居住在不同地方的派對客人能更輕易加入這場活動。

▲車體外部裝設燈箱的TRAM No.18，夜間行駛在香港街頭相當引人注目。

二、超拉風！搭「汽車之王」勞斯萊斯遊車河

提到世界上最豪華的轎車，很多人第一個想到的就是被冠上「汽車之王」的勞斯萊斯，但超昂貴售價對一般人來說根本難以接近。不過，現在來到香港一人花費500港幣起，就能坐上勞斯萊斯老爺車，體驗在香港道路上奔馳的樂趣。

▲搭著古董勞斯萊斯在香港街道上遊車河，超級拉風。

▲位於元朗的「古典名車收藏館」不只蒐藏數十輛超過60歲的勞斯萊斯，甚至出廠已近90年的古董老車還能行駛於道路上。

經營勞斯萊斯體驗的老闆莫鈞濠，是不折不扣的勞斯萊斯鐵粉，由他創立的「古典名車收藏館」，可能是香港規模最大，也是唯一的古典勞斯萊斯與賓利收藏館，這裡共有超過數十輛平均車齡超過60歲、最老88歲的經典名車，而且每部車性能良好，都能在真實道路上行駛。

▲「古典名車收藏館」老闆莫鈞濠秀出他與香港明星周潤發的合照。

▲約有90歲歷史的勞斯萊斯駕駛座，使用原木打造儀表板。

古典名車收藏館的許多客戶都是明星與名人，他們向莫鈞濠租借尊貴又奢華的勞斯萊斯為各種活動增加排場。莫鈞濠也不吝惜讓更多人坐上他的蒐藏，感受汽車之王的魅力。近期針對遊客推出的體驗行程，將從西鐵錦上路站出發，當我坐上以手工打造、充滿彈性又軟綿的頂級真皮座椅，聽著平穩卻隨時可拉高轉速、兇猛衝刺的迷人引擎聲，就連我這種門外漢也能感覺到勞斯萊斯超級不一樣。

▲體驗方案會載著旅客從西鐵錦上路站前往收藏館。

坐在勞斯萊斯上面唯一要擔心的，是沿途會被投以各種羨慕眼光。抵達收藏館後，會有專人介紹莫鈞濠蒐藏的各款古董名車的珍貴歷史與故事，主人也歡迎遊客坐進車內拍下紀念照，身為古董車與勞斯萊斯迷等待的就是這一刻。

▲莫鈞濠不只擁有多輛勞斯萊斯，也是維修與改裝勞斯萊斯與賓利老爺車的專家。

三、搭古帆船遨遊維港 尖沙咀天台餐廳用美食佐無敵夜色

往來維多利亞港的船隻多不勝數，但在港灣裡最吸睛的，肯定是升起紅帆的古典中式木製帆船。這兩艘以著名南海海盜命名的「張保仔」和「大張保」復古三桅帆船，皆由本地造船廠老師傅打造，是香港為數不多的手工帆船，與現代遊艇相比，兩層樓的老帆船造型古色古香，甲板總面積約454坪，分為船艙與露天區，最多可帶著80名乘客揚帆啟航。

▲張保仔號是航行在維多利亞港眾多船舶中，最耀眼的存在。

▲搭張保仔號欣賞維港落日是超高人氣的旅遊行程。

▲從張保仔號上能零死角綜覽港島與九龍兩岸的維港景色。

▲除了戶外甲板區，張保仔號還有一樓室內區與二樓的半戶外躺椅區。

旅客除了能參加航程約45分鐘、每天定時推出的維港航遊，現在船公司也結合同集團兩間知名餐廳推出結合遊船與晚餐的組合方案。這次我參加的是先搭乘遊船、後品嘗晚餐的行程，結束遊船後會步行前往位於尖沙咀H Zentre頂層17樓的「AQUA」。這間餐廳不但有全景落地窗能飽覽維多利亞港的夜色，還附設一座寬敞的天台酒吧，可以欣賞270度海景與港島市區景觀。

▲AQUA餐廳位於尖沙咀H Zentre頂層17樓。

▲在AQUA可以體驗以美酒美食佐香港夜景的樂趣。

▲「義式慢煮小墨魚」料理的恰到好處，能品嘗到墨魚的Q彈鮮甜。

▲佔地遼闊的餐廳，在穿越長廊的另一頭是一間擁有戶外天台的酒吧。

▲「烤智利海鱸魚」肉質軟嫩、油脂豐富。

這間餐廳除了窗外景色有賣點，餐廳本身的空間設計同樣是打卡熱點，從進入餐廳必須穿過的一條以炫目鏡面和108盞特製燈具包圍的廊道，不論任何人走進，都像是走上一座時尚伸展台，輕易就能拍出時尚大片。

▲從AQUA餐廳能欣賞尖沙咀星光大道與對岸港島會議展覽中心一帶的景色。

▲餐廳裡的包廂擁有L型的大面積落地窗。

餐廳內的細節也十分華麗，包括古董鋁製貝殼飾板、手工黃銅燈具、波紋牆面以及金色和藍色相間的細節裝飾，位於角落處的包廂更以L型落地窗獨享整座餐廳最絢爛的視野。吃著餐桌前的精緻菜餚，啜飲杯中美酒佳釀，偶爾抬頭還能望見揚著紅帆的張保仔號在窗前遠處經過，讓我忍不住羨慕香港人隨時都能享有眼前這片奢華的夜景。

▲餐廳裡設置許多慵懶舒適的沙發座位。

▲從餐廳窗景能不時看見張保仔號從遠處經過。

張保仔號 維多利亞港晚間航遊及Aqua晚餐 用餐地址：香港九龍尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓（AQUA）

搭船地點：月夜晚餐遊可於17：30在尖沙咀文化中心1號碼頭登船、或於17：45在中環9號碼頭登船，航程於18：30回到尖沙咀文化中心1號碼頭，步行前往Aqua餐廳，18：45開始用餐。

費用：成人1,320港幣（約NT$5,478）、兒童480港幣（約NT$1,992），航程約45分鐘，航程中附1杯飲料，2人成行。

官網： www.aqualuna.com.hk

備註：五福旅遊推出「張保仔號及胡同日落晚餐」主題行程，旅客在胡同餐廳享用晚餐後，再搭船欣賞維港景致，入住帝樂文娜酒店，贈送酒店酒吧迎賓雞尾酒，3天機加酒自由行2人1室未稅14,888元起／人。詳情請參閱 https://reurl.cc/931dk8 。

香港旅遊資訊 簽證：台灣旅客可持有效期內台胞證入境香港，每次停留不超過30天；無台胞證者可持效期6個月以上護照，出發前至香港入境事務處官網（bit.ly/2GCihN0）免費申請「預辦入境登記」，預辦入境登記有效期為2個月，可訪港2次。

匯率：港幣兌換新台幣約為1：4.15

航班：台灣每日均有國泰航空、中華航空、長榮航空、星宇航空、香港航空、香港快運、大灣區航空等多個航班直飛香港，航程約1.5小時，票價請洽各航空公司。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



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