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頭皮癢、毛燥無光澤？夏日頭髮「疑難雜症」一次解決

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▲▼夏日頭髮「疑難雜症」一次解決 。（圖／品牌提供）

▲夏季頭皮問題多，頭皮健康才會有好髮質。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越重視頭髮養護，也願意花費更多時間和預算改善「三千煩惱絲」，夏日因為高溫悶熱，頭皮變得容易出油扁塌，關於所有的夏日秀髮煩惱，一次解答。

Q：細軟髮總是容易貼頭皮，很難做造型....

A：細軟髮因為髮絲結構細薄缺乏支撐力，難以保持自然的蓬鬆感和髮量體積，這時可以善用造型品適度為頭髮增加摩擦力，做出體積後才好做造型。

▲▼夏日頭髮「疑難雜症」一次解決 。（圖／品牌提供）

▲SACHAJUAN 海洋蓬鬆慕斯，150ml，1,250元。

SACHAJUAN推出海洋蓬鬆慕斯，輕盈的泡沫慕絲質地，內含海洋絲柔科技及天然植物蛋白配方，適度為頭髮增添質地和摩擦力，支撐髮隙空間，馴服扁塌難以打理的髮型問題。

Q：悶熱夏季頭皮容易搔癢不適，該怎麼辦呢？

A：除了使用一般洗髮精以外，清潔前可以試試「洗前調理」精華，有如先卸妝再洗臉的概念，以臉部保養方式護理頭皮，能為後續居家養髮儀式打好肌底，溫和而深層地吸附頭皮髒污，舒緩搔癢不適。

▲▼夏日頭髮「疑難雜症」一次解決 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 草本頭皮舒緩洗前精華，100ml，1,260元。

歐舒丹的草本頭皮舒緩洗前精華，在歐白芷、蠟菊、薰衣草、薄荷及迷迭香等植萃精華油的天然能量加乘下，完美融入護膚級成分菸鹼醯胺與益生元，搭配薰衣草精華油、荷荷芭籽油和維他命E，以最接近頭皮的自然pH值溫和淨化，增強防禦力，達成油水平衡，同時舒緩搔癢及泛紅不適、強健頭皮保護屏障。

▲▼夏日頭髮「疑難雜症」一次解決 。（圖／品牌提供）

Q：染燙後髮絲變得更毛燥，如何挽救髮質呢？

頭髮毛燥、乾澀糾結、缺乏光澤是經常被忽略的受損前兆，夏日傷害無孔不入，護髮深入結構才能改善受損根源。

▲▼夏日頭髮「疑難雜症」一次解決 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 花質結構重鍵精華，100ml，1,800元。

AVEDA推出花質結構重鍵精華，幫助有效護髮，內含三層重鍵護髮深入結構，再搭配植物萃取氫鍵分子高效深入髮芯，從根本讓秀髮變得更強韌有彈力，不論是頻繁高溫造型或漂染燙後的受損髮都能全力支援髮質健康。

關鍵字：

頭髮, 頭皮, 保養, 夏日, 護髮

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