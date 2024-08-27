fb ig video ETtoday search mobile

根本人間清醒！蔡康永：人死之前最捨不得、最抱憾的都是人

>

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永句句直搗人心。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活壓力大，或許是工作還是愛情卡關，讓人心煩意亂睡不著，這時候不妨讀讀蔡康永的金句，言簡意賅的文字往往讓你瞬間豁然開朗。

#「等我先把錢賺夠」這七個字裡面，有兩個字是巨大陷阱，會把一生都陷進去。哪兩個字？就是「等」和「夠」字。先有了要等到夠的打算，那就永遠等不到夠的時候，定一個具體金額，金額達到，就改變生活方式。

#我們羨慕的，往往是那些敲鑼打鼓、張燈結綵，看起來美好的事。那些可能不是真正美好的事，真正美好的事，通常會安靜得多。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#覺得自己很可笑或很可憐，接下來就要瞧不起自己嗎？不，能夠覺得自己可笑或可憐，就是覺察自己的開始，就是改變的開始。

#這麼多事，本來就沒有答案，你一定要個答案，就會得到假的答案，騙子等的就是堅持要被騙的人。

#有人覺得熟了就不必太禮貌，我建議再熟還是要保持禮貌，比較不會漸漸把對方做的都當成理所當然。「謝謝」不只是向對方表達，主要是給自己提醒。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#人生沒有值得或不值得。如果想要人生值得、那我們得自己去讓人生變值得。人生可不會自動變成值得的。

#聰明的人不一定能過到好日子，但聰明的人會找到比較好的方法，去面對壞日子。聰明最好是拿來減少痛苦，而不是增加。

#人死之前，最捨不得的、最抱憾的，都是人，而不是東西。想到這點，可以暫時不對那些東西魂牽夢縈。

關鍵字：

蔡康永, 人生智慧, 改變人生, 真正美好, 自嘲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況

看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況

分手就是撕破臉？　研究：「吃回頭草」機率比想像中高

分手就是撕破臉？　研究：「吃回頭草」機率比想像中高

喜歡柴犬的女生都有3大迷人特質　意外好相處、逆天反差萌

喜歡柴犬的女生都有3大迷人特質　意外好相處、逆天反差萌

勞力士史上首款彩虹圈Daytona現蹤　估價逾1.1億元 超夯惹我蜜粉換上庫洛米造型、飛天小女警跟著一理潤守護肌膚 頭皮癢、毛燥無光澤？夏日頭髮「疑難雜症」一次解決 環球購物中心「夏日水樂園」爽玩水槍、迷宮　12歲以下憑發票免費入場 根本人間清醒！蔡康永：人死之前最捨不得、最抱憾的都是人 夏日清爽「藍色美甲」範本！冰透漸層純欲十足　顯白手指更修長 家中書滿為患　專家：從3類書籍丟起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面