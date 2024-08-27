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aespa寧寧變人間凡賽斯氣場超強！搶拿「新枕頭包」美照連發

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記者鮑璿安／綜合報導

韓流影響力依舊勢不可擋，南韓女團aespa成員寧藝卓(NINGNING) 成為Versace新任品牌大使後，終於曝光了由她演繹的全新形象廣告，她化身為暗黑女王，搶先佩戴本季的重點單品Kleio包款展現強大氣場。

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲南韓女團aespa成員寧藝卓(NINGNING) 成為Versace新任品牌大使後，終於曝光全新形象廣告 。（圖／品牌提供）

由攝影師Mok Jung Wook掌鏡的廣告中，寧藝卓頂著招牌中分披肩長髮，穿著秋冬時節的格紋毛呢套裝，隨著鏡頭拉近，眼神之間超具有電力，而寧藝卓也換上俐落剪裁的丹寧套裝搭配高跟尖頭鞋，流露姣好的身材比例，與平常在舞台上的造型感覺截然不同，更散發出成熟都會感。

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲寧藝卓搭配上這次的主打包款Kleio 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

寧藝卓搭配上這次的主打包款Kleio，名字延續品牌一貫的希臘神話靈感，成為Medusa '95系列的最新作品，最標誌性的設計就是採用皮革與堅硬俐落的Medusa '95金屬形成反差，立體女王徽標綻放出女王本色，搭配鏈節式金屬鏈帶，能輕鬆變成斜揹包，也在寧藝卓的示範下更增添時髦氣息。

日前宋慧喬現身香港國際機場被捕捉到最新畫面，她身穿淡藍色休閒襯衫搭配上鴨舌帽，看起來舒適度十足，雖然帽沿壓低幾乎遮住了半張臉，卻散發著女神仙氣。而她手中的包款也相當具有話題性，來自FENDI 秋冬24系列的Peekaboo Soft，將品牌標誌性的Peekaboo包款重塑成柔軟亮麗的版本，更適合在休閒場合演繹。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬現身香港國際機場被捕捉到最新畫面 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

寧藝卓, aespa, Versace, 品牌大使, 形象廣告

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