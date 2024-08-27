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馬爹利「1999邊緣區干邑」風土絕美　限量20瓶在台開賣

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▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）

▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國頂級干邑品牌馬爹利日前推出全新「1999邊緣區干邑」，為其「單一產區珍釀系列」添上新篇章。這款限量干邑採用1999年邊緣區單一莊園的葡萄釀製而成，全球僅生產不到2000瓶，台灣更僅獲配20瓶，精緻瓶身搭配頂級酒液，彷彿是在中秋前夕送給藏家的夢幻禮。

馬爹利1999邊緣區干邑，選用干邑地區中僅佔5%面積的邊緣區葡萄。該年份由於氣候因素造成產量稀少，酒液來源更限定在馬爹利重要的Gallienne莊園。品牌表示，這款酒完美呈現了1999年邊緣區獨特的風土特色。

▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）

琥珀色澤帶淡金銅光的干邑，首先撲鼻而來的是輕盈的檸檬與菩提花香，入口後則能感受到濃郁的花香與柔和的辛香料，伴隨著香草與木質調的層次感。酒體飽滿圓潤，帶有糖漬水果、李子、無花果等風味，最後以堅果與蜜糖的平衡尾韻作結。

▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）

精心設計的限量瓶也有細節，瓶身刻有獨特編號與干邑地圖，搭配雕刻的鑽石角度瓶蓋，彰顯其珍貴性。台灣限量20瓶，僅於保樂力加集團的私人俱樂部「Le Cercle」獨家銷售，售價為70,760元。

▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）

除了「1999邊緣區干邑」之外，品牌「單一產區珍釀系列」還包括多款VSOP等級以上的酒款，分別來自優質林區、邊緣區與小香檳區等產區，均讓消費者能一探不同風土特色，單瓶售價2,660元至16,560元不等。

▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）

人頭馬君度集團旗下雙品牌，近期推出中秋限定禮盒，RÉMY MARTIN推出「人頭馬1738保溫袋雙瓶組 」，選用珍貴的干邑大 小香檳區頂級葡萄，獨特的馥郁果香、圓潤木質香氣，搭配尊榮感的香檳金色保溫袋。來自艾雷島的Bruichladdich布萊迪酒廠的「布萊迪威士忌經典萊迪附輪提袋雙瓶 組」，以無泥煤威士忌經典之作，讓品者感受艾雷源於土地忠於靈魂的製酒精神，搭配可延伸附輪的提袋，輕旅行也能方便攜帶。

僅選用法國干邑大小香檳區頂級葡萄所製作的「人頭馬 1738 特優香檳干邑」，讚頌法王路易十五加冕的光榮時刻，獨特的馥郁果香、絲滑且圓潤平衡的酒體，挾帶出橡木桶的木質沉穩氣息，層次豐富。

▲馬爹利「1999邊緣區干邑」台灣限量20瓶稀有開賣。（圖／品牌提供）

「經典萊迪單一麥芽蘇格蘭威士忌」原料採用 100% 蘇格蘭大麥製成，慢工細活的蒸餾過程與頂級美國 橡木桶碰撞出前所未有的極致滑順口感。其入口時風味細緻，香甜大麥與橡木伴隨薄荷與野花香氣，尾韻以熟成綠色水果、紅糖與麥芽糖風味作為收尾，豐富層次展現酒體活潑的特性。

「人頭馬1738保溫袋雙瓶組 」售價3,650元；「布萊迪威士忌經典萊迪附輪提袋雙瓶組」售價3,050元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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