「天生購物狂」星座Top 3 ！第一名最敗家　一有壓力就想報復性消費

▲最愛敗家星座Top 3 。（圖／翻攝自tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

對於某部分人來說，賺錢就是為了花掉，一直以來秉持著早買早享受的生活，自然也背負上了敗家名號，其實這與星座脫離不了關係，以下就揭曉「最愛敗家星座Top 3 」，上榜的要注意了，錢錢會突然消失。

Top 3 射手座

射手座本身就是樂觀主義，金錢觀跟他們的天性一樣隨意，不需要為日後打算，而是要過好當下，射手很喜歡找理由給自己消費，幾乎從來不虧待自己，而且就算旁人看不慣，射手也覺得沒差，反正自己賺錢自己花天經地義，尤其是遇到很省的人才會讓射手覺得壓力山大，所以別想改變射手們，他們只會找藉口合理化消費行為。

Top 2 天秤座

天秤座花錢如流水一般，因為過度講求生活品質，往往花錢的時候不在乎後果，等到沒錢了才會發現當初心太狠。還有一個特點是天秤購物不需要理由，有時候價格昂貴的東西，一眨眼就買了，事後偶爾也會懷疑人生，但是天秤認為這才是活在當下的表現。

Top 1 雙魚座

雙魚座經常萌生購物慾望，而且是一旦想買誰也攔不住，通常雙魚敗家的東西都不是什麼必需品，往往是腦波太弱導致手滑，不過雙魚並沒有打算改變，花錢能夠使得他們產生真正的快樂，並釋放壓力，所以何樂而不為。雙魚甚至還會勸周圍的朋友一同敗家，算得上促進經濟的小幫手，只能說有雙魚座在身邊就別想省錢了。