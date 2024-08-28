fb ig video ETtoday search mobile

創建你的「哆啦A夢」虛擬角色！藤子不二雄漫畫風格超可愛　手機就能玩

>

文／LOOKin

全球最大型哆啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，於7月13日至8月11日在香港著名地標星光大道暨海濱舉行，因應紀念哆啦A夢作者藤子不二雄老師誕生90週年的這個展覽，官方特別推出了「創建ID」的有趣互動體驗，直接就能用手機親身製作專屬角色ID，從臉型、五官、髮型與造型都是藤子不二雄漫畫風格超可愛，而且不用下載APP就能免費玩！

▲哆啦A夢創建ID互動體驗。（截圖自doraemon100，下同）

藤子不二雄漫畫風格角色ID創建

進入活動頁面後，不用特別下載程式，只要登入帳號便可立即開始體驗角色創建了！首先第一步是選擇要創建大人或者小孩的角色。

接著就是最有趣的造型設計了！可以從臉型、眼型、嘴巴、髮型以及衣著等多方面著手！其中光是眼睛與嘴巴就有多達15種不同的類型可選，神奇的是每一個設計都是我們在哆啦A夢漫畫中看過的「眼神」與「嘴型」，既覺得熟悉，也覺得有趣！

五官的部分選定後，還有髮型可以調整，甚至可以更細緻地調整髮色唷！接著選定服裝後，妳的專屬角色ID就完成囉！

製作完成後的角色ID，按下開始，哆啦A夢便會戴上竹蜻蜓幫把完成的設計送至輸出！

除了可以將設計分享至社群上，也可以傳送給好友！在展覽上也可以將其訂製成ID商品。

只要幾個步驟就能做出專屬於自己風格的藤子不二雄漫畫風格「角色ID」，真的超級有趣，大家快來玩玩看吧！

＞＞網址在這裡快來玩＜＜

延伸閱讀

iPhone內建「隱藏卡通濾鏡」玩過沒！照片一步驟變成「美式漫畫貼紙」不用下載APP也超好玩

免費快下載《ai mirror》吉卜力畫風APP！一鍵把照片變宮崎駿電影封面，人物食物場景通通超可愛

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 哆啦A夢, 藤子不二雄

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運

第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

UNIQLO包包6大必買清單！肩背包、編織款好看百搭　百元價全入手

UNIQLO包包6大必買清單！肩背包、編織款好看百搭　百元價全入手

韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　 早知道早幸福！伊能靜：40歲以後才懂得的「7個人生心法」 耍廢無極限！日本研發「可以穿的懶骨頭」懶人神器走到哪躺到哪 看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況 容量不廢精品包經典款TOP 11！LV老花、巴黎世家沙漏包5萬就入手 奧運衝浪金牌選手幸運錶是沛納海　最常戴的潛水錶曝光 勞力士史上首款彩虹圈Daytona現蹤　估價逾1.1億元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面