創建你的「哆啦A夢」虛擬角色！藤子不二雄漫畫風格超可愛　手機就能玩

文／LOOKin

全球最大型哆啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，於7月13日至8月11日在香港著名地標星光大道暨海濱舉行，因應紀念哆啦A夢作者藤子不二雄老師誕生90週年的這個展覽，官方特別推出了「創建ID」的有趣互動體驗，直接就能用手機親身製作專屬角色ID，從臉型、五官、髮型與造型都是藤子不二雄漫畫風格超可愛，而且不用下載APP就能免費玩！

▲哆啦A夢創建ID互動體驗。（截圖自doraemon100，下同）

藤子不二雄漫畫風格角色ID創建

進入活動頁面後，不用特別下載程式，只要登入帳號便可立即開始體驗角色創建了！首先第一步是選擇要創建大人或者小孩的角色。

接著就是最有趣的造型設計了！可以從臉型、眼型、嘴巴、髮型以及衣著等多方面著手！其中光是眼睛與嘴巴就有多達15種不同的類型可選，神奇的是每一個設計都是我們在哆啦A夢漫畫中看過的「眼神」與「嘴型」，既覺得熟悉，也覺得有趣！

五官的部分選定後，還有髮型可以調整，甚至可以更細緻地調整髮色唷！接著選定服裝後，妳的專屬角色ID就完成囉！

製作完成後的角色ID，按下開始，哆啦A夢便會戴上竹蜻蜓幫把完成的設計送至輸出！

除了可以將設計分享至社群上，也可以傳送給好友！在展覽上也可以將其訂製成ID商品。

只要幾個步驟就能做出專屬於自己風格的藤子不二雄漫畫風格「角色ID」，真的超級有趣，大家快來玩玩看吧！

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