布蕾克萊芙莉髮品品牌上市銷售一空　絕美金棕光澤跟上純素美容

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萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）和布蕾克萊芙莉（Blake Lively）堪稱好萊塢模範夫妻，近期兩人主演電影皆在宣傳期，兩人互動依舊有趣！除此之外布蕾克萊芙莉在8月初推出自己的髮品品牌Blake Brown，8樣單品上市就銷售一空，到底魅力何在？一起看下去。

籌備7年的Blake Brown



Blake Brown是布蕾克萊芙莉在8月初正式推出的髮品品牌，她在IG上透露這個品牌已經籌劃了7年之久。一頭金棕迷人長髮的布蕾克萊芙莉，其實也飽受造型後的髮質受損困擾，每次工作幾乎都是對髮絲的一次損傷，然而保持髮絲的光澤卻也是工作中不可或缺的重要內容之一。

在多年前，布蕾克萊芙莉就聽從髮型師的建議，也就是在日常洗護程序中以更滋潤的髮膜完全取代潤髮乳，並搭配兩套不同訴求的洗護髮品交替使用，一套是以保濕為主、一套則是以髮根強韌健康為主，這個多年來的習慣也延伸至品牌Blake Brown推出的髮品中。

說到Blake Brown，品牌名稱也有小巧思。Blake是來自她自己的名字，姓名中的Lively來自媽媽，品牌中的Brown則來自父親。在外觀設計上，以和布蕾克萊芙莉髮色相近的金棕色多邊形為主，並搭配木紋的蓋子，整體帶有點奢華又能完美地融入浴室。

全系列8樣單品包含保濕、強韌的洗髮精和髮膜，全效護髮精華、乾洗髮、慕斯和滋潤洗前髮膜，全部都是純素、零添加和零殘忍的產品。單品價格落在19～25美元間（台幣約600～800元），算是一個還可以入手的價格，大家會想試試看嗎？

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