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安格斯12星座一周運勢8／26～9／1　射手與自己和解、雙魚緣分甦醒

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

雖然走到了月底，但對牡羊座來說這周在太陽移位之下，新的星盤組合也間接為下半年創造新的運勢氣場，原本火爆、瀕臨衝突邊緣的危機感大大收斂，日處女之下屬於土象的理性思維能為牡羊開啟大人風的表現，人際、感情處理段數更提升，即使情感上過往衝突仍然存在，牡羊卻能在一次次的磨合下得到更多成長，或找到更多溝通得勝的撇步。

金牛 4.21～5.20

不論是工作或是家庭關係上，金牛座長久以來「忍辱負重」情緒即將瓦解，隨著太陽的換位，這周的牛兒總算可以不再被各種人情框架侷限，在幸運之神的靠攏下，單身者有更多機會接近愛情，但前提是讓自己成為一個「OUTDOOR 咖」，多向外擴展自己的人際，感情自然更多機會，更適合向火星借點主動出擊的力量，你會發現舒適圈之外的地方，似乎沒有想像中那麼不舒適唷！

雙子 5.21～6.20

並不是說太陽移位就能擺脫水逆，這周仍籠罩在水逆之下，要特別提醒雙子們別小看了這波尾段的回馬槍，要是自以為可以無所顧忌，恐怕就是禍從口出的開始，特別是與情人之間調情和白目只在一線之隔，一不小心就是自尋短路討罵，與工作同儕聊天也建議避開敏感的政治議題或是八卦，雖然這些話題很能發揮你的風趣特長，但只怕聽者有心啊！

巨蟹 6.21～7.21

這周迎來「日處女」格局，雖然不利大開大闔的高調刷自己存在感，但團隊中也不適合完全隱形無聲，特別是對巨蟹座來說，這周讓自己低調無異是拒絕所有人際、愛情發展的可能性，除了別輕易自毀貴人機會、婉拒老朋友的邀約外，也建議千萬別對情人、主管「已讀不回」，就算回一個意義不明的表情符號，也勝過不理不睬的冷暴力。

獅子 7.22～8.22

有夢最美，然而終究有醒來的一天，美夢也終會回歸現實，在土系行星的發散效應之下，獅子座過去自己在心裡畫下的大餅，將慢慢感受到現實面的壓力，逼著你不得不去面對最脆弱的環節，再想辦法加以補強，就連感情上也開始面臨大環境的現實考驗，生活的難度增加了，但只要攜手一起迎向風風雨雨，終能並肩重新體會雨過天晴的幸福。

處女 8.23～9.22

就像走入了「否極泰來」的循環，歷經了多行星逆順行的變化，處女座在太陽移入本命宮之後算是苦盡甘來，原本模糊又動盪不穩的狀態慢慢在改變，只差自己臨門一腳，這周人際上可以更有把握的堅持住自己的立場與原則，就算負評如潮，事實最終會站在你這一邊，而感情上冷暖自知，在患難與共之下能與身邊的他交織出無人能取代的革命情感。

天秤 9.23～10.22

即使沒有特別努力，天秤座也能輕鬆贏得旁人好感，在金星護航之下，即使百般不順遂，但人際上仍是遊刄有餘，這周的你要說到什麼不順的，就只有與情人之間相處上的磕磕碰碰了，與其一直挑對方的毛病，埋怨感情，不如轉身經營自己的人際圈，多安排一些朋友出遊玩耍行程，除了散散心，也可以用較為寬容的角度看待情人和自己。

天蠍 10.23～11.22

說話不是大聲就比較有道理，天蠍座這周對於這種以聲量取勝的人特別反感，不但一個字都聽不進去，還會唱反調，雖然這股正義之氣相當難能可貴，但面對有權有勢的上司主管或是父母長輩，最好還是收斂些，和他們過不去就是和自己過不去啊！至於感情上，單身者桃花動向不明顯，就算積極聯誼也可能白忙收場，最好別那麼患得患失，自然一點會更好。

射手 11.23～12.21

水逆未退又迎來太陽轉換，面對這個青黃不接的當下，以往的你有多風光，接下來就可能有多低潮，最明顯的就是人際、工作上知音凋零，除了覺得找不到共鳴共感外，自己想做的事也屢屢受到侷限，這段時間與其開發同溫層，還是要先和自己、和現況和解，只要自己看開了就不難發現眼前的瓶頸其實也沒什麼大不了的，跨過就好。

摩羯 12.22～1.19

乍看眼前十之八九都不如意，但其實這周對摩羯來說卻是個慢慢解套、脫離難關的過程，雖然不能說出現曙光，但人際上總算不再被處處針對為難，自己的心理素質也在長胖長壯，甚至有餘裕可以用過來人的身分安慰著和你過往有類似情況的友人，而你的溫暖包容也是你的最大魅力，近期易與比自己年輕的對象產生情愫。

水瓶 1.20～2.18

不管是友善的交流提議，還是不友善的戲謔反諷，這周水瓶座面對外在各種聲音，就算自己站得住腳，也很容易玻璃心碎一地，原本決定好的也因此而有所動搖，這周周圍流動著不友善的打量眼光，但其實水瓶不需要太放在心上，只要初衷本心不變，就不必見風轉舵，特別是感情上，就算旁人都不看好，你和對方擁有著彼此就非常足夠囉！

雙魚 2.19～3.20

來自太陽的能量注入了雙魚座姻緣宮位，沉睡許久的緣分即將甦醒，單身許久的魚兒愈孤單愈敏感，旁人一個神神秘秘的眼神對視，都可能讓你想入非非，雖然高敏感體質可以帶你更靠近桃花第一線，但中間也有不少捕風捉影的誤判，在沒有確定之前還是別太一廂情願，又或者藉著共同認識的朋友、一起出席飯局，確認彼此都在同一航道上再出發會更好唷！

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延伸閱讀

●《美麗佳人》2024九月星座運勢：處女開啟新局，雙魚當心情緒波動

● 季節變換影響財運！24節氣「處暑」運勢最旺3星座，TOP1興趣變成新的收入來源

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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