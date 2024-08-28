超準！一張圖秒測你「最近的壓力值」是否破表

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活步調快速忙碌，不少人身處高壓下而不自知，《小紅書》上有個超準心測，一張圖就能測出你的壓力值，趕快來試試！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#看這張圖5秒鐘，你會有怎樣的感覺？

A.無感



B.感覺圖形慢慢在旋轉



C.感到有點暈眩



D.完全看不下去

------------（下有完整解析）



#選擇A的你

壓力值為0

你的情緒穩定，最近心中沒有什麼事情讓你煩心，壓力值為0，即便遇到不順心的事情也會往好的方面想，沒什麼事會讓影響你的情緒。

#選擇B的你

壓力值為60

在家庭、工作，甚至是感情上一直存在著長期壓力沒有解決，你若是不去想就沒事，但只要想到就會讓你情緒波動大，雖說不可能放著事情不管，但建議可以讓自己跳脫出來、休息一下，梳理一下自己的情緒，才知道下一步該怎麼做。

#選擇C的你

壓力值為80

你對最近的生活不滿，感覺到壓力卻也有著滿滿的無力感，不知道該如何解決，把自己困在一個框框內，建議你先該從睡眠品質開始改善，睡眠好能減低抑鬱，如果長時間都處在這種低壓情緒中，很容易會生病。

#選擇D的你

壓力值為98

你給自己的壓力很大，理想中的生活和現階段所面臨的狀況，差距實在是太大，你內心不滿卻也有點自卑，覺得自己樣樣都不如人，建議學會接受現實，別設立那麼遠大的目標，從小目標開始達成，一點一點慢慢來，獲得成就感以後，一切會漸漸好轉的。