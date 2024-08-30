▲瘦子荒島拷問曝OO！最瘋狂事情竟是唱饒舌，靈感糧食靠「歐肯」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

全球烈酒領導商Suntory Global Spirits旗下的「歐肯 (AUCHENTOSHAN) 單一麥芽蘇格蘭威士忌」，近日驚喜宣布，嘻哈界潮流男神瘦子E.SO擔任品牌代言人。瘦子E.SO分享，他在創作時喜歡品嚐一些威士忌，這能讓他微醺，進而產生情緒上的感受，為他的創作帶來新的靈感。

▲▼「歐肯 (AUCHENTOSHAN) 單一麥芽蘇格蘭威士忌」宣布，嘻哈界潮流男神瘦子E.SO擔任品牌代言人。（圖／記者謝盛帆攝）

瘦子回憶起第一次嘗試歐肯14年豐馥紫雪莉時，他正在寫歌。這款威士忌的口感非常順，並沒有他想像中的狠辣味道，反而是很順口，後面還有一種濃郁的香氣與果香，層次感慢慢地上來。這次的品嚐經驗，讓他決定接下這個代言。

瘦子開心宣佈新身份的同時接受《ETtoday新聞雲》專訪，不免俗要對他快問快答靈魂拷問。記者：「你喜歡獨處還是跟朋友相聚？」瘦子：「都有！我通常有時候在家想說自己喝一杯，喝開了之後就會出門找朋友。」記者接著問：「人生當中做過最瘋狂的事情？」瘦子瞬間陷入沈思，還自嘲：「這很不快問快答，我想一下...」最後給出答案是「唱饒舌」，他表示，做音樂的風險很大，很難掌握聽眾的喜好，可能寫好的作品最後卻是失敗收場。

而被問到荒島考驗題目「只能帶...」記者都還沒問完瘦子就搶答「歐肯14年紫雪莉」，開玩笑說「因為他付我錢」！最後他給出真正原因：「你去前面一定會很焦慮，你就喝點酒放鬆一下心情。而且這罐喝完以後，你還可以拿它玻璃在太陽折射下還可以升火。」

▲▼瘦子憶第一次嘗試歐肯14年豐馥紫雪莉時，他正在寫歌，清新順口還富含層次香氣讓他為之驚艷。（圖／記者謝盛帆攝）

歐肯14年豐馥紫雪莉是三得利首次為台灣量身打造的單一麥芽蘇格蘭威士忌，擁有迷人的琥珀色澤，酒體芳香甘醇。這款威士忌實際上有很多果香味在裡面，這些風味非常台灣，讓瘦子E.SO推薦與台灣的小吃如滷味、鹹酥雞等一起品嚐。

三得利全球烈酒公司行銷經理Eason表示：「歐肯一直堅持它200多年來的傳統工藝。他們發現這款威士忌能讓人回想到小時候的傳統記憶的味道，例如冬瓜黑糖、龍眼花蜜和日月潭紅茶的味道，這些味道在酒液中完美地展現出來，非常適合台灣人飲用。」而會選擇瘦子擔任代言人，其實是看見瘦子在音樂作品的堅持。

▲三得利全球烈酒公司行銷經理Eason。（圖／記者謝盛帆攝）

歐肯酒廠是全蘇格蘭現存唯一全程全品項以「３次蒸餾」的酒廠，創造出獨一無二純淬、優雅順滑的酒體。這種對於細節的堅持，與瘦子E.SO的「細節控」形象呼應，讓他驚嘆「難怪我和歐肯一拍即合」。

為讓更多人體驗歐肯14年豐馥紫雪莉的獨特風味，歐肯與瘦子E.SO將於進行一場「瘦子雪莉歐肯派對」，開放400位粉絲近距離與瘦子E.SO互動。只要購買一瓶歐肯14年豐馥紫雪莉，掃描瓶身上的QR碼並綁定威士忌愛好會會員，就有機會抽中參加派對的資格。

在這次的代言合作中，瘦子E.SO與歐肯威士忌不僅展現了創作與品酒的獨特連結，更將這種連結透過活動與粉絲分享，讓更多人能在與親朋好友的舉杯時刻，體驗歐肯14年豐馥紫雪莉的獨特魅力。

活動資訊：https://maac.io/2Lc2Z

▲嘻哈界潮流男神瘦子E.SO擔任三得利全球烈酒品牌代言人。（圖／三得利全球烈酒公司提供）