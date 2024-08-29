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Rosé露長腿帶火Puma賽車鞋Speedcat！台灣分兩波開賣細節曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

韓團Blackpink成員Rosé加入PUMA擔任全球品牌大使之後，她所加持的單品成為全球潮人追逐的焦點，採用復古薄底設計感的PUMA SPEEDCAT賽車鞋終於要登台，確定於 9 月 12 日到台，屆時也將釋出於指定 PUMA 門市及官網開賣，Rosé出鏡的全新美照也同步曝光，別錯過她實著的大勢單品！

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲Rosé頂著標誌性的金髮造型，穿著皮外套和短褲露出完美比例親自演繹PUMA SPEEDCAT。（圖／品牌提供）

Rosé頂著標誌性的金髮造型，穿著皮外套和短褲露出完美比例，而她親自演繹的PUMA SPEEDCAT，靈感來自 80 年代和90 年代大獎賽車手所穿著的防火賽車鞋，象徵F1賽事上的代表車隊。招牌跳豹 LOGO以及鞋側彎刀上的金色品牌識別，以流線型外觀和鮮艷色彩碰撞出前衛流行感，完全搭上復古薄底鞋熱潮，Rosé 的近期私服穿搭更處處可窺見其身影。

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲第二波 SPEEDCAT 的抵台日期則將會落在 9 月 12 日於 PUMA 指定門市及官網正式開賣 。（圖／品牌提供）

本次SPEEDCAT共祭出 OG 經典黑及極速紅兩款主打配色，而台灣販售規則也曝光，於8 月 29 日優先開放給品牌貴賓會員及尊榮會員購買；第二波 SPEEDCAT 的抵台日期則將會落在 9 月 12 日於 PUMA 指定門市及官網正式開賣。

▲▼adidas Originals TAEKWONDO。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals TAEKWONDO。（圖／品牌提供）

▲Jennie就以帥氣的夾克搭配短裙和長襪，演繹TAEKWONDO黑色款式。（圖／品牌提供）

此外，在韓擁有高話題性的鞋款adidas Originals TAEKWONDO也在台販售，連Jennie也搶先上腳擺拍，TAEKWONDO源自於跆拳道訓練鞋，採以Slip-on懶人鞋款式搭配柔軟皮革鞋身塑造俐落輪廓，整體設計感相當簡約；另有附有鞋帶的TAEKWONDO LACE，就像是「運動版」芭蕾舞鞋，在輕薄鞋身中散發現代感，採用標誌性3D鞋頭縫線設計，是T-TOE家族鞋款中最受矚目的新星。Jennie就以帥氣的夾克搭配短裙和長襪，演繹TAEKWONDO黑色款式，身材比例相當修長，展現她專屬的甜美性感氛圍。

關鍵字：

Blackpink, Rosé, PUMA, SPEEDCAT, 鞋款

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