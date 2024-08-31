陳柏霖巴黎帥照拍出電影質感！演繹愛牌peter wu極簡穿搭清單曝光

記者鮑璿安／台北報導

陳柏霖最近憑著新作《鬼才之道》顛覆過去大家對他的文青印象，而他身兼peter wu代言人，演繹的最新秋冬影像曝光，他引領大家進入巴黎植物園（Jardin des Plantes），以舒適輕鬆的疊搭單品注入獨特魅力，帥氣演繹完全不受局限。





▲陳柏霖身兼peter wu代言人，演繹的最新秋冬影像曝光。（圖／品牌提供）

旅法台灣設計師吳昕威2017年創立同名品牌peter wu，首位代言人就是陳柏霖，將品牌風格定調為極簡、內斂。而秋冬影像靈感源自於法國導演Chris Marker 1962年的科幻靜態影像電影《堤》（La Jetée），以衣物來探索「時空交織」的概念。持續由老搭檔黃邦銓和林君昵導演掌鏡，再度走訪巴黎，來到生物演化館和古生物解剖學博物館，拍攝出陳柏霖有別以往的一面，他穿著雙排釦短版大衣搭配拉鍊羊毛外套，形塑秋冬時節保暖俐落的搭配；也換上麂皮襯衫、工裝長褲等單品，傳遞著生活感的高級穿搭。

▲雙排釦短版大衣鐵霧灰；丹寧休閒褲。（圖／品牌提供）





▲拉鍊牛皮夾克大象色；taipei襯衫灰藍細條。（圖／品牌提供）

本季除了帶來一系列百搭實穿的保暖單品，也將焦點放在皮革系列，皮衣背心、外套經過特殊磨色處理，呈現獨樹一格的美感；水洗丹寧系列則以特殊石洗技術，將最初近靛黑色的丹寧布轉化為獨特水洗藍，洗禮出不同的穿著享受。





▲UNIQLO：C本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心 。（圖／品牌提供）

另外，UNIQLO：C終於將在9 月 6 日（五）發表全新秋冬系列，本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心，受到其粗獷主義的建築風格啟發，因此以具有雕塑感的實穿性衣著，調和嚴謹柔和的中性色調。女裝系列標誌性的細褶長裙換上新色，推出灰綠、淺卡、土棕色等質感色彩，更有濃厚英倫氣質的格紋設計；為抵禦寒冬氣候，羽絨短版背心可混搭極暖喀什米爾混紡高領T恤，是台灣民眾非常喜愛的穿搭組合。而大衣、厚外套也並未缺席，採用大菱格紋縫線注入PUFFTECH 輕暖科技外套；雙面織紋大衣則體現了俐落時髦的設計師美學。