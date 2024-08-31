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跨界大聯盟！浪凡網路科技攜手沐美集團　正式進軍醫美市場

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▲跨界大聯盟！浪凡網路科技攜手沐美集團，正式進軍醫美市場。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

浪凡網路科技攜手沐美集團正式進軍醫美市場，特別舉辦全新版圖發佈會，兩大集團正式簽約，樂天女孩菲菲亮麗出席獻上祝福，浪凡集團擁有上萬名的網紅直播主優勢，現在結合沐美集團的專業醫美體系，要將「生活醫美」透過「網紅行銷」擴大產值與量能。

▲▼浪凡集團活動-樂天女孩菲菲。（圖／記者周宸亘攝）

▲浪凡網路科技攜手沐美集團正式進軍醫美市場，特別舉辦全新版圖發佈會。

浪凡網路科技董事長王冠中表示，「以浪凡集團的資源要進入到醫美產業，具有三大優勢，包括資金充沛、超強技術超過百人團隊、上萬名直播主行銷影響力強大，我們很慎重的選擇我們的合作方，沐美集團和我們的想法概念很相近，可以說是一拍即合，今天對我們來講是很重要的里程碑，希望藉由我們雙方面的合作，不僅為我們一萬多名的網紅，能夠創造更多的被動性收入，同時間也希望能夠藉由網紅粉絲經濟的影響，為產業注入一批新的血輪」。

▲▼浪凡集團活動-樂天女孩菲菲。（圖／記者周宸亘攝）

▲浪凡網路科技董事長王冠中表示，浪凡集團具有三大優勢，包括資金充沛、超強技術超過百人團隊、上萬名直播主行銷影響力強大。

醫美產業已經成為新興市場中最具潛力的領域之一，尤其在亞太市場成長最為快速，在台灣，醫美市場年產值預估超過 600 億台幣，極具發展潛力，浪凡集團從雲端科技跨足到醫美產業，強化「網紅行銷」最大價值和優勢。在記者會上，菲菲也和醫師一起探討保養的小撇步，更好奇發問要如何美的安全又自然，醫師建議可以將醫美概念用在日常生活，而越早保養就能越早凍齡。

▲▼浪凡集團活動-樂天女孩菲菲。（圖／記者周宸亘攝）

▲樂天女孩菲菲亮麗出席獻上祝福，和醫師一起探討保養的小撇步。

沐美集團營運長廖妍羚指出，「自己的強項是結合商業與專業，更懂女人愛美的需求，過去大家覺得從事醫美的年紀是大的，但現在很多17歲的年輕人走進來診所諮詢，18歲進行保養課程，你就會發現，醫美的年齡層是逐步往下減少的，我們一直在想怎麼把醫美推得更年輕化，浪凡網路科技的受眾很年輕，他們的主播都很年輕，這部分很符合我們希望可以直接接近的族群」。

▲▼浪凡集團活動-樂天女孩菲菲。（圖／記者周宸亘攝）

▲沐美集團營運長廖妍羚(右)指出，自己的強項是結合商業與專業，更懂女人愛美的需求。

浪凡集團和沐美集團強強聯手，共同攜手業界頂尖的醫美專家合作，打造一支專業且經驗豐富的醫美團隊，進行技術研發與創新，力求將最頂級的醫美技術應用於實際生活，並提供全面的諮詢與診療服務，帶來更愉悅的醫美體驗，引領生活美學新革命，預計在全台展店至少三家，帶領所有愛美的人一起與「美」同行。

關鍵字：

醫美, 網紅行銷, 浪凡網路科技, 沐美集團

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