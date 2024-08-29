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東妮寢飾開賣「恆溫科技被」月賣百條　周年慶再推新品

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記者蔡惠如／綜合報導

台灣寢具品牌東妮寢飾，除自製「TopCool涼感系列」寢具造成熱銷之外，其代理的丹麥「Temprakon太空眠寢具系列」，以太空總署聯合研發的微膠囊技術表布，維持使用者睡眠時達到恆溫效果，單件售價2萬元起跳，也創下一個月狂賣100條被毯的佳績，看準消費者對於機能性被毯的需求，也在周年慶推出3款太空眠寢具產品。

▲東妮寢飾代理科技棉被熱銷。（圖／品牌提供）

▲東妮寢飾代理「Temprakon太空眠寢具系列」科技棉被熱銷。（圖／品牌提供）

有調查顯示，近三成的成年人面臨睡眠問題，隨著改善睡眠品質成為現代人專注趨勢，機能性結合設計美學的產品，在市場上漸受青睞。去年東妮寢飾首度引進「Temprakon太空眠寢具系列」，該產品為NASA太空基金會與丹麥品牌Quilts of Denmark聯合開發，將可吸溫放熱的科技物質，結合Outlast微膠囊技術置於表布上，讓棉被能依照人體體溫，自動調節寢具溫度，提供恆溫睡眠環境。

該系列還能水洗烘乾，以一年兩次的頻率清潔，可使用10至15年，目前已在歐洲熱銷，且通過Oeko-tex認證的高品質白鵝絨與歐洲防蟎測試，對塵蟎過敏者尤為適合，業者透露去年首波引進百條棉被與300個枕頭試水溫，沒想到一個月就全被掃空，今年再引進3款產品，在周年慶期間供客戶選購。

▲東妮寢飾代理科技棉被熱銷。（圖／品牌提供）

▲東妮寢飾北歐眠系列丹麥100%白鵝絨純淨蘆薈(雙人)冬被，售價45,800元。

除機能性產品，還推出了「丹麥北歐眠」系列寢具，添加蘆薈精華與100%丹麥白鵝絨，能在寒冷的冬夜保持肌膚水潤。另品牌與日本知名骨瓷品牌Narumi合作，推出了「少女的花束」與「仙境花園」兩款聯名床寢，將細緻的花卉圖案與鏤空繡工藝結合，營造出浪漫且溫馨的臥室氛圍。輕奢品牌Charisma也推出了810織紗埃及棉床寢，具備厚實細緻的手感與優秀的光澤度，雙色拼條搭配一字繡工藝，滿足追求高品質生活的消費者需求。

▲東妮寢飾代理科技棉被熱銷。（圖／品牌提供）

▲東妮寢飾×Narumi日本精品骨瓷聯名寢具-少女的花束 100%高紗支長纖棉印花(雙人)被套床包組，原價11,850元，優惠價9,480元。

▲東妮寢飾代理科技棉被熱銷。（圖／品牌提供）

▲Charisma 810織100%埃及長纖細棉雙色拼接簡被四件式床包組，藍烟 原價33,500元(雙人) ，特價26,800元。

東妮寢飾表示「太空眠」與「北歐眠」系列目前僅在全台限定櫃位販售，而Narumi聯名設計款床組推出優惠價9,480元起，百貨周年慶再享10%回饋。

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

義大利精品寢具品牌CARRARA進軍台北東區，進駐SOGO復興館9樓開設北台灣首間品牌概念櫃。該品牌成立於1948年，以高品質的毛圈系列產品聞名，代理商日比表示，其作品融合義式簡約與現代時尚，能為消費者提供更多中性風格的多元化選擇。

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

▲義大利原裝進口HERITAG 數位印染雙人平單組，原價22,800元，特價19,380元。

CARRARA品牌特色在於運用高科技數位印染技術，為織品賦予鮮明的色彩和動感的幾何圖案，包括床單被套、毛巾、浴袍等產品，都呈現出低調奢華的義式風格，中性的色系與鮮明的色調，為居家空間增添一抹摩登氣息，也能輕鬆展露使用者的個人風格。

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

義大利原裝進口 GHEN 數位印染雙人平單組，原價22,800元，特價19,380元。

為慶祝概念櫃開幕，日比推出了一系列優惠活動，從8／15至8／31期間，所有商品均享有85折優惠，單筆消費滿3萬元，可獲得CARRARA原裝進口的衛浴組合。加入品牌官方LINE好友，即可獲得888元的復興館現金折抵券。

關鍵字：

寢具, 東妮寢飾, 太空眠, 睡眠品質, 周年慶

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