上完廁所別急著沖！營養師教你從「便便顏色」看健康

▲上完廁所可以留意一下便便狀況。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

你的身體健康嗎？建議可以檢視一下自己的便便狀態，營養師高敏敏提醒，上完廁所別急著沖馬桶，觀察一下便便是哪一種顏色，可以更了解自己的飲食和身體狀況喔！

#咖啡色

健康便便會呈現棕色、栗子色、黃褐色，如果你是以上這些顏色，代表你的腸道很健康。

#淡黃色

若你的便便為淡黃色，代表便便中的油脂含量較高，代表你腸道消化較差，食物吸收不良。

#紅色

若便便為紅色，代表你最近可能吃過紅色食物，像是番茄、紅蘿蔔等，若不是因為飲食關係，則可能是常到某處出血，建議需要多留意健康狀況，及時就醫。

#紫紅色

若便便為紫紅色，請先評估最近是否有吃過火龍果、豬血、鴨血等紫紅色食物，若不是因為飲食，須注意是否腸道出血。

#黑色/深棕色

若便便為黑色或是深棕色，請先評估是否有補充鐵劑或食用藍莓，若非因為飲食緣故，可能是消化道上半部出血。

#白色/淺色

若便便為白色或是淺色，需評估自己是否有服用腹瀉的藥物，但也要注意可能是因為肝炎，導致膽汁無法進入便便。

#綠色

若便便為綠色，吃深綠色蔬菜可能會導致便便呈現綠色，但是若長時間呈現綠色，則可能是因為腸胃道感染。

營養師高敏敏也分享，現代人常以有的便秘問題，是因為缺乏水分或膳食纖維，或是情緒處於緊張、興奮狀態，建議平時喝水要足夠幫助沖刷，飲食方面每天至少3拳頭蔬菜搭配2拳頭水果，補充膳食纖維和維生素，另外多補充好油也能幫助腸道潤滑，可以以植物油和魚油為優先選擇，澱粉以全穀雜糧為主，盡量少精緻澱粉。