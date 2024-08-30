台南新光三越改裝迎4間南部首櫃　BEAMS 9月開幕賣獨家款

▲台南新光三越改裝迎4間南部首櫃。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台南購物新地標迎來新氣象，新光三越台南新天地日前宣布，其2樓和3樓在睽違22年後，終於完成大規模改裝，引進多個南台灣獨家品牌包括alice + olivia、BEAMS、Onitsuka Tiger、EVISU，並打造當代女性新奢概念專區，為南部消費者帶來全新的購物體驗。

▲alice+olivia-金鍊相機包，推薦價14,900元；EVISU 家花提花和鯉魚刺繡寬版休閒橫須賀外套，推薦價16,300元。

新光三越台南新天地此次改裝的一大亮點，是引進多個南部首登場品牌，包括alice + olivia、BEAMS、Onitsuka Tiger以及EVISU等，其中alice + olivia帶來南部獨家的全新概念店，並推出開幕85折優惠，以及限量拍貼機活動。BEAMS則在9月中旬開幕，Onitsuka Tiger則在其開設南台灣最大的專門店，販售經典的NIPPON MADE系列鞋款。

除國際潮流品牌，另打造日系都會時裝大道，特別針對南部女性的喜好，引進了多個日系時裝，如M'S GRACY、組曲、自由区、NATURAL BEAUTY BASIC等，並同步推出限時優惠活動。輕奢珠寶專區則聚集了多個南部獨家品牌和婚嫁珠寶專區，主打從日常配飾到婚嫁珠寶一應俱全。鞋履新專區則有19個女鞋品牌，涵蓋從平價到中高端的不同價位段包括STEVE MADDEN、FAIR LADY等，並推特價5折起。

▲BEAMS台灣藝術家限定款式T恤，價格店洽；Onitsuka Tiger 麂皮虎爪紋系列 MEXICO 66 SD(米底黑橘)，推薦價5,680元。

此次2樓與3樓的改裝不僅在品牌陣容上有所升級，整體空間設計也進行了華麗蛻變。2樓以城中藝術街為主題，結合鳳凰花等臺南府城元素，營造出低調優雅的都會風格；3樓則以梵谷《星夜》為概念，採用夢幻白金色調，融合曲線與鏡面設計，打造出一個充滿現代感的夢幻購物空間。

▲京站9月新櫃還推限時優惠，Vast and Various.專注開發洗沐產品及對寵物無害的單方香氛油；MAGEASY則是源自美國加州3C周邊配件專賣品牌。。

台北京站時尚廣場，9月也將迎來多家全台首櫃或網路熱門品牌，包括日本抗糖保養品COCOCHI、日本服飾品牌RAGEBLUE、戶外機能服飾Natuos、3C時尚保護殼及配件APIOU等，開幕時各品牌也推特別優惠。

多家品牌也邀來人氣明星或KOL來擔任一日店長，COCOCHI邀請修杰楷、ob style邀來網紅薔薔、APIOU則邀請到新生代歌手KIRE（凱爾）。歡慶多家新櫃在9月1日開幕，京站也在即日起至9／1期間，推出「Q點成金，點數變現金」活動，Q卡友持本人行動Q卡於全館單筆消費滿3,000元，扣Q點30點現抵300元。

▲（左）ob style高CP值的人氣熱銷服飾；（右）APIOU將於9月3日開幕。