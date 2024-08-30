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潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手

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▲▼潘瑋柏老婆教綁高馬尾。（圖／翻攝自小紅書/宣云）

▲潘瑋柏老婆經營小紅書分享美麗秘訣。（圖／翻攝自小紅書/宣云luna，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

炎熱天氣就是要綁個高馬尾清爽一下！潘瑋柏老婆Luna日前在小紅書傳授女生高馬尾綁髮技巧，像她一樣細軟髮也可以輕鬆上手，她也建議大家若是做休閒裝扮的話，高馬尾造型就很適合。

潘瑋柏老婆Luna有著甜美外表，雖不常和另一半公開秀恩愛，但她很常在《小紅書》分享一些美麗秘訣，吸引不少網友按讚分享，像這次的高馬尾教學就是粉絲發問，看她一步一步教導大家，手殘也能快速學會！

#Luna高馬尾教學

1/先用梳子把頭髮梳順

先用梳子把頭髮梳順後，若是髮尾有毛躁，可以用直髮夾稍微帶一下，讓髮絲變得柔順。

▲▼潘瑋柏老婆教綁高馬尾。（圖／翻攝自小紅書/宣云）

2/兩側取部分頭髮放在耳朵前面

兩側抓取適量頭髮蓋住臉頰兩側，預留的目的是可以修飾臉型。

3/將剩下頭髮綁一個高馬尾

用梳子將所有頭髮都梳起來，綁一個高馬尾固定。

4/調整馬尾高度

綁完之後可以檢視一下馬尾高度，盡量高於耳朵之上。

5/調整顱頂幫助修飾臉型

抓起一些髮絲來修飾顱頂，這個小動作能夠幫忙修飾臉型。
▲▼潘瑋柏老婆教綁高馬尾。（圖／翻攝自小紅書/宣云）

6/隱藏髮縫

用小黑夾以Z字分線，這個步驟有助於隱藏髮縫，製造豐盈髮量視覺印象。

▲▼潘瑋柏老婆教綁高馬尾。（圖／翻攝自小紅書/宣云）

7/把兩側頭髮往上夾

將兩側髮絲分別往斜後方收乾淨，接著用U型夾固定。

8/隱藏橡皮筋

抓取剛剛兩側髮絲的髮尾交叉環繞皮筋，再用夾子固定、用意是可以隱藏馬尾的橡皮筋。

9/後面碎髮收乾淨

將後腦髮際的碎髮收乾淨，可以利用手邊夾子固定。

10/噴上定型液

最後為了幫助維持造型，噴上定型液讓髮型更為完美持久

▲▼潘瑋柏老婆教綁高馬尾。（圖／翻攝自小紅書/宣云）

關鍵字：

美髮, 高馬尾, 造型教學, 潘瑋柏, Luna

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