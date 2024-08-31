藍莓也可以！營養師教你「改善黑眼圈」 這樣吃

▲想要改善黑眼圈，營養師建議從飲食下手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

黑眼圈讓你看起來總是睡不飽，遮瑕能遮得有限，除了做好眼部保養，還能怎麼救？營養師高敏敏教你從飲食下手，讓你告別黑眼圈，看起來立刻年輕10歲。

#勞累型黑眼圈

建議減少用眼過度，造成的血液循環不良，試試用眼40分鐘休息10分鐘，多按摩、熱敷、轉一轉眼球，促進周遭的血液循環。

花青素：葡萄、藍莓、茄子、草莓

增強眼周血液循環、預防黑眼圈形成。

葉黃素、β-胡蘿蔔素：胡蘿蔔、南瓜、地瓜、玉米

維持視網膜健康、改善血管型黑眼圈。

#老化型黑眼圈

老化型黑眼圈通常都是膠原蛋白流失造成，建議減緩老化為第一要務，可以做好防曬、充足睡眠、放鬆的身心。

維生素C：芭樂、奇異果、甜椒

有美白淡斑功效，也可以幫助膠原蛋白生成。

維生素B群：糙米、雞蛋、雞肉

老化易造成B群流失更多，建議適量補充B群，可提高能量代謝、幫助基底澎潤。

#過敏型黑眼圈

過敏型黑眼圈建議從減緩過敏、避免經常揉眼睛造成色素堆積著手，另外也可降低過敏原，避免產生組織胺導致過敏。

膳食纖維：地瓜葉、豆芽菜、大白菜、木耳

幫助排便，維持腸道健康，改善過敏症狀。

益生菌：泡菜、優格、味噌

有助重建腸道絨毛系統和修復黏膜，增加腸道好菌、維持菌叢生態。

營養師高敏敏最後也提醒，無論是你屬於上述哪一種黑眼圈，除了注意飲食，也記得要適量補充水分，避免熬夜，維持正常作息為上上策。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）