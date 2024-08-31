fb ig video ETtoday search mobile

藍莓也可以！營養師教你「改善黑眼圈」 這樣吃

>

▲▼藍莓也可以！營養師教你改善黑眼圈這樣吃 。（圖／Unsplash）

▲想要改善黑眼圈，營養師建議從飲食下手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

黑眼圈讓你看起來總是睡不飽，遮瑕能遮得有限，除了做好眼部保養，還能怎麼救？營養師高敏敏教你從飲食下手，讓你告別黑眼圈，看起來立刻年輕10歲。

#勞累型黑眼圈

建議減少用眼過度，造成的血液循環不良，試試用眼40分鐘休息10分鐘，多按摩、熱敷、轉一轉眼球，促進周遭的血液循環。

花青素：葡萄、藍莓、茄子、草莓

增強眼周血液循環、預防黑眼圈形成。

葉黃素、β-胡蘿蔔素：胡蘿蔔、南瓜、地瓜、玉米

維持視網膜健康、改善血管型黑眼圈。

▲▼藍莓也可以！營養師教你改善黑眼圈這樣吃 。（圖／Unsplash）

#老化型黑眼圈

老化型黑眼圈通常都是膠原蛋白流失造成，建議減緩老化為第一要務，可以做好防曬、充足睡眠、放鬆的身心。

維生素C：芭樂、奇異果、甜椒

有美白淡斑功效，也可以幫助膠原蛋白生成。

維生素B群：糙米、雞蛋、雞肉

老化易造成B群流失更多，建議適量補充B群，可提高能量代謝、幫助基底澎潤。

▲▼藍莓也可以！營養師教你改善黑眼圈這樣吃 。（圖／Unsplash）

#過敏型黑眼圈

過敏型黑眼圈建議從減緩過敏、避免經常揉眼睛造成色素堆積著手，另外也可降低過敏原，避免產生組織胺導致過敏。

膳食纖維：地瓜葉、豆芽菜、大白菜、木耳

幫助排便，維持腸道健康，改善過敏症狀。

益生菌：泡菜、優格、味噌

有助重建腸道絨毛系統和修復黏膜，增加腸道好菌、維持菌叢生態。

營養師高敏敏最後也提醒，無論是你屬於上述哪一種黑眼圈，除了注意飲食，也記得要適量補充水分，避免熬夜，維持正常作息為上上策。

▲▼藍莓也可以！營養師教你改善黑眼圈這樣吃 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

黑眼圈, 眼部保養, 飲食, 年輕, 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手

潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手

王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分

王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分

安潔莉娜裘莉青筋暴露嚇人　網批「造型好看，但瘦過頭」

安潔莉娜裘莉青筋暴露嚇人　網批「造型好看，但瘦過頭」

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　 林郁婷「穿金戴銀」手鍊是教練送的　幸運物發威奪奧運金牌 中國羽球男神「王昶」根本高富帥！私下行頭LV鞋、AP腕錶全是狠貨 好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚 過期護唇膏的5種妙用　手、腳、衣服通通用得到 8種花錢法讓你越活越有錢　生活更加舒適 孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面