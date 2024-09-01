夏季吃涼麵是首選！營養師傳授健康吃「4大原則」

▲營養師建議涼麵可以自己加料並將醬料減半，營養價值更高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫炎熱，不少人把涼麵當作用餐的首選，但是坊間的涼麵種類繁多，熱量由低到高通通有，要如何聰明選擇呢？聽聽營養師余朱青教你怎麼挑．

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#麵體選擇

常見的油麵麵體，含鈉量高，也含較多油脂，建議選擇蕎麥麵、全麥麵等，可同時增加膳食纖維量，減少鈉、油脂的攝取，亦可避免餐後血糖飆升造成昏昏沈沈想睡覺的情形發生。

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#搭配優質蛋白質

坊間涼麵口味豐富，有些雖會添加火腿絲增加風味，但是火腿屬於加工品，建議搭配優質蛋白質，像是茶葉蛋、豆漿、皮蛋豆腐等，吃足量的蛋白質可延長飽足感，避免餐後很快就餓，反而增加攝取更多熱量的機會。

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#增加蔬菜量

涼麵中通常會有少量的小黃瓜、胡蘿蔔絲，但份量不足以提供身體所需，建議搭配份生菜沙拉、大番茄、秋葵或燙青菜補足蔬菜量，有助於維持腸道健康。

​#醬料搭配

你吃涼麵都搭配什麼醬呢？芝麻醬還是花生醬？像是嘉義著名的涼麵則是加上美乃滋，熱量更是不容忽視，營養師余朱青建議醬料減半，或是選擇和風醬、油醋醬等，可以大大減低身體的負擔。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

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