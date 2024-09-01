fb ig video ETtoday search mobile

夏季吃涼麵是首選！營養師傳授健康吃「4大原則」

>

▲▼營養師教吃涼麵。（圖／Unsplash）

▲營養師建議涼麵可以自己加料並將醬料減半，營養價值更高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫炎熱，不少人把涼麵當作用餐的首選，但是坊間的涼麵種類繁多，熱量由低到高通通有，要如何聰明選擇呢？聽聽營養師余朱青教你怎麼挑．

#麵體選擇

常見的油麵麵體，含鈉量高，也含較多油脂，建議選擇蕎麥麵、全麥麵等，可同時增加膳食纖維量，減少鈉、油脂的攝取，亦可避免餐後血糖飆升造成昏昏沈沈想睡覺的情形發生。

#搭配優質蛋白質

坊間涼麵口味豐富，有些雖會添加火腿絲增加風味，但是火腿屬於加工品，建議搭配優質蛋白質，像是茶葉蛋、豆漿、皮蛋豆腐等，吃足量的蛋白質可延長飽足感，避免餐後很快就餓，反而增加攝取更多熱量的機會。

#增加蔬菜量

涼麵中通常會有少量的小黃瓜、胡蘿蔔絲，但份量不足以提供身體所需，建議搭配份生菜沙拉、大番茄、秋葵或燙青菜補足蔬菜量，有助於維持腸道健康。

​#醬料搭配

你吃涼麵都搭配什麼醬呢？芝麻醬還是花生醬？像是嘉義著名的涼麵則是加上美乃滋，熱量更是不容忽視，營養師余朱青建議醬料減半，或是選擇和風醬、油醋醬等，可以大大減低身體的負擔。

▲▼營養師教吃涼麵。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

涼麵, 選擇指南, 夏季飲食, 營養, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分

王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分

潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手

潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手

藍莓也可以！營養師教你「改善黑眼圈」 這樣吃 台北中山站3家私藏義大利麵餐廳　和風洋食、高CP值午餐小資族吃飽飽 表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　 超商神級飲料「立刻順暢」5款推薦　單喝就有感、組合特調咕嚕感加倍 8種花錢法讓你越活越有錢　生活更加舒適 伊能靜教你4招愛自己　不讓不珍惜你的人靠近 陳柏霖巴黎帥照拍出電影質感！演繹愛牌peter wu極簡穿搭清單曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面