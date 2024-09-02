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IKEA鯊鯊摺傘有夠可愛　入手方式大公開

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▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA推出「超集玩家」集點活動，準備好好綁住死忠客，透過消費與遊戲互動的方式，鼓勵消費者收集點數，點數可兌換限量禮物，首波當然是用自家網紅鯊鯊、熊熊當前鋒，超可愛又充滿療癒藍的鯊鯊摺傘讓人一看就喜歡，好想入手啊！還有熊熊酒精罐實用又能當吊飾，換幾個都收啦！

▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）

IKEA的「超集玩家」活動從9月起至今年12／31，消費者只需在結帳時出示數位宜家卡，即可依照當月的活動規則累積點數。例如每月首次單筆消費滿99元即可獲得1點，累積至4點即可兌換像是鯊鯊摺疊傘、悠遊卡、平安吊飾和小熊噴霧瓶等限量贈品。

▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）

鯊鯊摺疊傘設計輕巧，便於隨身攜帶，且造型可愛，十分適合日常使用；悠遊卡則以鯊鯊為主題，讓鯊鯊陪伴你通勤或購物；平安吊飾象徵著平安與祝福；小熊噴霧瓶則將IKEA的標誌性小熊形象融入其中，讓消費者在日常使用中增添更多童趣。

▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）

除了上述贈品，IKEA還推出了更多的集點獎勵隱藏版。如集滿10點有機會免費獲得限量版的小熊包，以IKEA標誌性的愛心小熊為設計元素，作為日常攜帶的小廢包超適合、集滿12點還能參加抽獎，有機會贏得價值10萬元的臥室相關產品。

▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）

業者表示，近期還推出限時加碼活動，讓會員能更快累積點數，「測你多好睡」只需透過特定遊戲介面，完成睡眠測驗即可獲得1點。消費者加入IKEA LINE官方帳號，升級為數位宜家卡會員，便能開始集點，點數將自動累積於帳戶中。

▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）▲IKEA推出最新集點活動換獨家贈品。（圖／品牌提供）

而除了IKEA集點計畫，百貨周年慶優惠也即將來臨，也有家居品牌準備推出機能性新品，台灣寢具品牌東妮寢飾，除自製「TopCool涼感系列」寢具造成熱銷之外，其代理的丹麥「Temprakon太空眠寢具系列」，以太空總署聯合研發的微膠囊技術表布，維持使用者睡眠時達到恆溫效果，單件售價2萬元起跳，也創下一個月狂賣100條被毯的佳績，看準消費者對於機能性被毯的需求，也在周年慶推出3款太空眠寢具產品。

▲東妮寢飾代理科技棉被熱銷。（圖／品牌提供）

▲東妮寢飾代理「Temprakon太空眠寢具系列」科技棉被熱銷。（圖／品牌提供）

隨著改善睡眠品質成為現代人專注趨勢，機能性結合設計美學的產品，在市場上漸受青睞。去年東妮寢飾首度引進「Temprakon太空眠寢具系列」，該產品為NASA太空基金會與丹麥品牌Quilts of Denmark聯合開發，將可吸溫放熱的科技物質，結合Outlast微膠囊技術置於表布上，讓棉被能依照人體體溫，自動調節寢具溫度，提供恆溫睡眠環境。

該系列還能水洗烘乾，以一年兩次的頻率清潔，可使用10至15年，目前已在歐洲熱銷，且通過Oeko-tex認證的高品質白鵝絨與歐洲防蟎測試，對塵蟎過敏者尤為適合，業者透露去年首波引進百條棉被與300個枕頭試水溫，沒想到一個月就全被掃空，今年再引進3款產品，在周年慶期間供客戶選購。

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