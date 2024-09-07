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香港必吃懷舊美食！一頓飯回味張愛玲成名作、用公雞碗與乒乓球桌吃火鍋

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台灣人訪港最想做的事情就是吃美食，除了飲茶、燒鵝、煲仔飯，港旅局也推薦遊客品嘗香港獨有的雞煲火鍋、愛玲宴、圍村菜。

圖文／鏡週刊

據香港旅遊局統計，台灣民眾造訪香港最想做的事就是品嘗美食，顯示港式料理在台灣旅客心中擁有無可取代的地位，除了常見的飲茶、燒鵝、煲仔飯、咖哩魚蛋、菠蘿油等，其實香港還有許多獨一無二的菜式，包括以文壇巨擘張愛玲為靈感創作的「愛玲宴」；融入公雞碗、霓虹燈、綠色通花鐵閘、金龍鳳等懷舊氛圍的雞煲火鍋餐廳；以及讓人願意專程前往元朗品嘗美味港點與圍村菜的大榮華酒樓，透過這些色香味俱全的菜餚，讓遊客重新感受屬於香港獨有的美好滋味。

用美食演繹張愛玲小說的人情冷暖與愛恨情仇

位於九龍旺角的帝京酒店在2017、2020年分別推出「愛玲宴」，大獲好評。適逢張愛玲成名作《沉香屑．第一爐香》、《傾城之戀》、《心經》及《金鎖記》出版80周年，酒店區域中式廚藝總監江肇祺第三度率領中廚團隊以獨門手藝，重新詮釋他閱讀張愛玲作品的「私」房心得。

品嘗帝京酒店獅房菜餐廳的「愛玲宴」，一定要搭配主廚特製的小書邊看邊吃，讓整套菜單品嘗起來更有滋有味。

▲品嘗帝京酒店獅房菜餐廳的「愛玲宴」，一定要搭配主廚特製的小書邊看邊吃，讓整套菜單品嘗起來更有滋有味。

小書中介紹每道菜的靈感出處，即便不是張愛玲粉絲，也能輕鬆領略主廚想表達的意境。

▲小書中介紹每道菜的靈感出處，即便不是張愛玲粉絲，也能輕鬆領略主廚想表達的意境。

全新「愛玲宴」除了以張愛玲一生為藍圖，透過九道菜色呈現多部經典作品的情節外，更加入她「敢變」的元素，菜式上融會情感與創意。主廚江肇祺表示，「張愛玲曾於1941年及1952年期間兩度來港，並旅居於好友加多利山家中，從房間窗外飽覽獅子山美景；而酒店餐廳獅房菜同樣能盡覽獅子山景致，讓在這裡品嘗愛玲宴的粉絲與饕客們猶如置身平行時空，能在欣賞窗外風景之餘，同時以味覺閱讀從文字演練成而的精緻佳餚。」

獅房菜餐廳座落帝京酒店3樓，餐廳擁有大面積落地窗戶，可欣賞到港鐵往來的景色。

▲獅房菜餐廳座落帝京酒店3樓，餐廳擁有大面積落地窗戶，可欣賞到港鐵往來的景色。

獅房菜餐廳窗景剛好正對著獅子山，與張愛玲過去居住在香港朋友家時的窗外有相似景觀。

▲獅房菜餐廳窗景剛好正對著獅子山，與張愛玲過去居住在香港朋友家時的窗外有相似景觀。

「牛舌．合肥丸子．胭脂鵝脯」的牛舌出自張愛玲成名作《沉香屑．第一爐香》，描述小說三位角色於餐桌上「角力」時，所品嘗的冷切牛舌。合肥丸子出自《小團圓》，張愛玲因受祖母（李鴻章的二女，是道地合肥人）影響，在這部作品裡提到許多合肥菜式與點心，主廚根據張愛玲弟弟所撰寫的作品《我的姊姊張愛玲》中的描述炮製，並融入獨家配方，讓肉丸肉汁豐富、口感細滑。鵝脯則來自《談吃與畫餅充饑》，張愛玲對古典文學小說《紅樓夢》十分入迷，曾在自己的作品裡提到紅樓夢當中的胭脂鵝脯，主廚則以此為靈感創作出這道小菜。

頭盤的「冷切牛舌」（右）搭配爽口味濃的蔥蒜，風味與口感頗有層次；「合肥丸子」（中）是肉丸中加入蟲草花，再蘸上七彩糯米後清蒸而成；「胭脂鵝脯」（左）以醬油、蘋果、紅麴米及香料等與黑鬃鵝一起扣煮3小時，保留鵝肉的軟嫩甘香。

▲頭盤的「冷切牛舌」（右）搭配爽口味濃的蔥蒜，風味與口感頗有層次；「合肥丸子」（中）是肉丸中加入蟲草花，再蘸上七彩糯米後清蒸而成；「胭脂鵝脯」（左）以醬油、蘋果、紅麴米及香料等與黑鬃鵝一起扣煮3小時，保留鵝肉的軟嫩甘香。

「賽螃毛蟹．蟹油．黑魚子」靈感出自作家張愛玲《金鎖記》，主廚選用毛蟹，以賽螃蟹煮法處理，並淋上蟹油及魚子醬增加香氣。

▲「賽螃毛蟹．蟹油．黑魚子」靈感出自作家張愛玲《金鎖記》，主廚選用毛蟹，以賽螃蟹煮法處理，並淋上蟹油及魚子醬增加香氣。

出自《金鎖記》的「賽螃毛蟹．蟹油．黑魚子」，不僅透過毛蟹比喻故事中角色曹七巧性格的橫行無忌、張牙舞爪，但又特別將其拆肉入饌，來突顯曹七巧實則缺乏保護及脆弱。「蘭州蜜瓜．瑤柱甫．響螺湯」出自《傾城之戀》，故事主角兩人飽經戰火，主廚以「難得吃一次蠔湯」的意境，與團隊加以聯想與變化，在這道湯中加入許多珍貴食材，耗費8小時煲出乳白色湯底。

「蘭州蜜瓜．瑤柱甫．響螺湯」的意境取自《傾城之戀》當中「難得吃一次蠔湯」的珍貴程度，主廚選用瑤柱、響螺、豬筒骨、赤肉及蘭州蜜瓜等矜貴食材，花費8小時煲煮出這碗乳白色鮮湯。

▲「蘭州蜜瓜．瑤柱甫．響螺湯」的意境取自《傾城之戀》當中「難得吃一次蠔湯」的珍貴程度，主廚選用瑤柱、響螺、豬筒骨、赤肉及蘭州蜜瓜等矜貴食材，花費8小時煲煮出這碗乳白色鮮湯。

「核桃．鮑魚．酥盒」源自張愛玲1959年搬到美國時認識的朋友愛麗絲，後來張以中文寫下18道菜的食譜送給對方，主廚將核桃雞丁改良，加入鮑魚、雞肉切粒、雜菌、瑤柱與秘製醬料炒香，再放入核桃外型酥皮盒中，巧起來酥脆又富裕菌菇香。

▲「核桃．鮑魚．酥盒」源自張愛玲1959年搬到美國時認識的朋友愛麗絲，後來張以中文寫下18道菜的食譜送給對方，主廚將核桃雞丁改良，加入鮑魚、雞肉切粒、雜菌、瑤柱與秘製醬料炒香，再放入核桃外型酥皮盒中，巧起來酥脆又富裕菌菇香。

江師傅不但精心製作愛玲宴的美味，還為這九道菜製作一本精美小書，讓粉絲們更能體會每道菜餚創作的故事背景，不只讓人腦海裡充滿場景與畫面，舌尖更是有滋有味，這些作品也因眼前的菜餚活靈活現起來。

「花膠．櫻桃蕃茄．淮山麵」先將鯪魚煎香，加入蕃茄煲滾作湯底，花膠則以魚湯浸至入味，最後配上健康的淮山麵。

▲「花膠．櫻桃蕃茄．淮山麵」先將鯪魚煎香，加入蕃茄煲滾作湯底，花膠則以魚湯浸至入味，最後配上健康的淮山麵。

「赤豆糕．蓮心粥」來自張愛玲的《怨女》，使用糯米、紅豆、牛奶、糖製成鬆糕形狀的麵糰，口感軟熟且富層次，搭配糯米、糖和蓮子煲煮的白粥，一冷一熱，入口雖甜，卻能嘗到故事裡悲涼交加的獨特況味。

▲「赤豆糕．蓮心粥」來自張愛玲的《怨女》，使用糯米、紅豆、牛奶、糖製成鬆糕形狀的麵糰，口感軟熟且富層次，搭配糯米、糖和蓮子煲煮的白粥，一冷一熱，入口雖甜，卻能嘗到故事裡悲涼交加的獨特況味。

獅房菜是一間以香港著名地標獅子山為發想的中餐廳，菜色融合粵菜與川菜元素。

▲獅房菜是一間以香港著名地標獅子山為發想的中餐廳，菜色融合粵菜與川菜元素。

80年代港式懷舊火鍋店 必吃兩款雞煲與小菜

位於尖沙咀的「龍鳳呈祥雞煲火鍋」，是一間主打70、80年代的港式懷舊主題雞煲火鍋店，走到入口處，迎面而來的就是經典霓虹燈「龍鳳呈祥」，店內還有許多懷舊打卡點，比如當作餐桌的乒乓球桌、復刻版熱水壺、復古造型冰箱、留聲機與模仿舊日婚宴場景的龍鳳雕像擺設，餐具也是最能代表香港精神的公雞碗，為用餐體驗增加趣味。

「龍鳳呈祥雞煲火鍋」的裝潢主打7、80年代的港式懷舊風格。

▲「龍鳳呈祥雞煲火鍋」的裝潢主打7、80年代的港式懷舊風格。

店內的招牌餐點是「招牌無骨鳳翼釀雞煲」（右，368港幣／大份，約NT$1,527），若喜歡吃辣，也很推薦點一鍋「秘製黃蜆惹味辣雞煲」（左，318港幣／份，約NT$1,320）。

▲店內的招牌餐點是「招牌無骨鳳翼釀雞煲」（右，368港幣／大份，約NT$1,527），若喜歡吃辣，也很推薦點一鍋「秘製黃蜆惹味辣雞煲」（左，318港幣／份，約NT$1,320）。

除了裝潢相當有氣氛，食材選用與口味也頗有水準，老闆特別推薦「招牌無骨鳳翼釀雞煲」、「秘製鹹蛋黃醬雞煲」，喜歡吃辣的人也可品嘗「秘製黃蜆惹味辣雞煲」等，肉類選擇則有涵蓋牛舌、手切牛肉、牛胸肉、牛百葉、雪花等多個部位的「八姨太牛肉極上拼盤」，或是口感彈牙鮮嫩的西班牙黑毛豬。

餐廳使用公雞碗餐具，十分復古。

▲餐廳使用公雞碗餐具，十分復古。

店內擺放黑膠唱盤留聲機等許多懷舊電器，非常適合拍照。

▲店內擺放黑膠唱盤留聲機等許多懷舊電器，非常適合拍照。

由店家自製的餃類、肉丸等也是許多食客必點的火鍋配料，而來到香港必喝的鹹檸七，會使用復古紅色漱口塑膠杯，放入冰塊與店家自製鹹檸檬，喝之前一定要搗碎檸檬再倒入七喜，喝起來爽快又解膩，跟雞煲火鍋堪稱絕配。

鄧麗君的唱片與舊款保溫水壺都是餐廳刻意蒐集的裝飾。

▲鄧麗君的唱片與舊款保溫水壺都是餐廳刻意蒐集的裝飾。

火鍋店以逗趣的霓虹燈字體營造出許多拍照打卡角度。

▲火鍋店以逗趣的霓虹燈字體營造出許多拍照打卡角度。

吃一間少一間的正宗茶樓-元朗大榮華

吃一次少一次的正宗港式茶樓「大榮華」，是許多香港人願意長途跋涉來到元朗的主要原因。這裡除了供應「奶黃馬拉糕」、「豬潤燒賣」、「香煎蓮藕餅」、「蠔油魚滑鮮竹卷」、「豉汁蒸魚雲」等懷舊點心，還提供近百種香港水鄉家鄉菜「圍村菜」及經典粵式名菜，比如香茜燒米鴨、豬油撈飯及鹹水檸蒸烏頭與五味雞等。

大榮華酒樓位於元朗，是一間有70年歷史的老字號港式茶樓。（何宗昇攝）

▲大榮華酒樓位於元朗，是一間有70年歷史的老字號港式茶樓。（何宗昇攝）

在大榮華能品嘗到香港最傳統的圍爐菜餚「盆菜」。

▲在大榮華能品嘗到香港最傳統的圍爐菜餚「盆菜」。

1950年開業的大榮華酒樓已有超過70年歷史，連續10多年獲得米其林指南必比登推薦，從前在灣仔的分店已在疫情間歇業，僅存元朗本店。大榮華的主理人是被譽為香港食神的梁文韜，他從很久以前就把極具香港傳統風味與特色的圍村菜引進餐廳，比如這次我們品嘗的「豬油撈飯」做法十分講究，必須使用老字號廣新行的新舊米，以及瓦缽蒸煮，並澆上元朗燒臘店的豬油，吃之前還要拌入元朗醬園生產的頭抽，讓本來都怕胖不吃澱粉的記者，幾乎全部淪陷，越吃越上癮。

以豬骨與豬雜熬出乳白色湯頭的「杏汁鮮奶燉潤肺湯」，喝得到濃郁的杏仁香氣。（430港幣／份，約NT$1,785）

▲以豬骨與豬雜熬出乳白色湯頭的「杏汁鮮奶燉潤肺湯」，喝得到濃郁的杏仁香氣。（430港幣／份，約NT$1,785）

被饕客們推薦必吃的「豬油撈飯」，做法與食材選用皆非常講究，（14港幣／份，約NT$58）

▲被饕客們推薦必吃的「豬油撈飯」，做法與食材選用皆非常講究，（14港幣／份，約NT$58）

菜名相當有寓意的「炒長遠」，在當時老一輩為了祝福小孩到遠方找工作，會端出的圍村菜，以生命力旺盛的銀蝦，鼓勵孩子即便身在海外，也能有超強適應力，不會被淘汰；而除非被摘走，否則永遠都能在同一處生長的蜆，則象徵固守家鄉的家人與後盾，最後倒入蛋液，象徵兩者的血濃於水。

「蟹肉炒長遠」以蟹肉、粉絲、蛋液與高湯炒製而成，也是一道傳統圍村菜。（115港幣／份，約NT$477）

▲「蟹肉炒長遠」以蟹肉、粉絲、蛋液與高湯炒製而成，也是一道傳統圍村菜。（115港幣／份，約NT$477）

炒長遠這道菜學起來容易，要做到專精卻很困難；炒之前要將粉絲浸泡在冰蜆湯裡「冷煨」，再加入銀蝦一起炒，邊炒還要邊沿著鍋邊淋入蜆湯，透過水蒸氣軟化粉絲，絕不能直接把湯倒在粉絲上，否則會影響口感，最後倒入蛋液炒散。不過，隨著時代改變，銀蝦、蜆湯等食材都被換上現在更容易取得、或更為高貴的蟹肉、干貝或高湯等取代。

招牌糕點「奶黃馬拉糕」中間夾著奶黃，吃起來就像西式蛋糕，非常驚艷。（中點，29港幣／份，約NT$120）（何宗昇攝）

▲招牌糕點「奶黃馬拉糕」中間夾著奶黃，吃起來就像西式蛋糕，非常驚艷。（中點，29港幣／份，約NT$120）（何宗昇攝）

大榮華酒樓雖然環境比較陳舊，卻可感受香港越來越少見港式茶樓的懷舊氛圍，即便過了用餐尖峰時段，也時常高朋滿座。（何宗昇攝）

▲大榮華酒樓雖然環境比較陳舊，卻可感受香港越來越少見港式茶樓的懷舊氛圍，即便過了用餐尖峰時段，也時常高朋滿座。（何宗昇攝）

獅房發辦．愛玲宴

  • 地址：香港九龍太子道西193號（帝京酒店3樓）
  • 電話：+852-2622-6088
  • 營業時間：12：00～17：00、18：00～22：00
  • 價格：638港幣／人（約NT$2,618），兩人起，需預訂。
  • 官網：https://reurl.cc/4dQVQL

龍鳳呈祥雞煲火鍋

  • 地址：香港尖沙咀加拿分道16號金輝大廈2樓
  • 電話：+852-2819-8881
  • 營業時間：12：00～凌晨01：00

大榮華酒樓

  • 地址：香港元朗安寧路2-6號2樓
  • 電話：+852-2476-9888
  • 營業時間：07：00～22：00

香港旅遊資訊

  • 簽證：台灣旅客可持有效期內台胞證入境香港，每次停留不超過30天；無台胞證者可持效期6個月以上護照，出發前至香港入境事務處官網（bit.ly/2GCihN0）免費申請「預辦入境登記」，預辦入境登記有效期為2個月，可訪港2次。
  • 匯率：港幣兌換新台幣約為1：4.15。
  • 航班：台灣每日均有國泰航空、中華航空、長榮航空、星宇航空、香港航空、香港快運、大灣區航空等多個航班直飛香港，航程約1.5小時，票價請洽各航空公司。

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鏡週刊, 香港, 美食

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