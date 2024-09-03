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「氛圍製造機」紙絹、水墨變香氛蠟燭　點燃居家質感秒升級

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

居家氛圍可以運用香氛單品，增加質感，近期有不少香氛蠟燭單品味道療癒好聞，放在家裡立刻很有飯店感，重點是搭配融燭燈可以用很久，真的很值得投資。

＃Diptyque 紙絹（Papier）香氛蠟燭，190g、售價2100元

Diptyque,Mercedes-Benz,La Belle Mèche,香氛蠟燭,香氛,居家,。（圖／品牌提供）

Diptyque向來是高級感氛圍製造機，去年剛上市的紙染之水香氣，上市即有高接受度，白麝香、含羞草、金黃木質香調與米香調的動人氣息，宛如文人雅士的墨跡，充滿智慧的溫度；逢此香氣一周年，推出兩款限量香氛蠟燭：紙絹、水墨，其中，紙絹應用麝香香調搭配香水草與芝麻氣息，就像是紙張交織的紋理，細密又純淨，讓人忍不住有想要激發創意的書香氛圍。

＃Mercedes-Benz 抹茶香氛蠟燭，180g、售價2600元

Diptyque,Mercedes-Benz,La Belle Mèche,香氛蠟燭,香氛,居家,。（圖／品牌提供）

疾速激情的Mercedes-Benz擁有奢華質感與極致性能，生活質感與也是品牌重視的人生態度，繼櫻花、無花果、檀香木等系列之後，這次將靈感帶到了寧靜的日本茶道，運用抹茶結合瑪黛茶、雪松葉茶揉合而成，豆蔻、薰衣草、香根草與溫暖的雪松帶出優雅恬靜的日式庭園氣息。

＃La Belle Mèche 柚子茶香氛蠟燭，190g、售價1450元

Diptyque,Mercedes-Benz,La Belle Mèche,香氛蠟燭,香氛,居家,。（圖／品牌提供）

把法式清新浪漫帶進家裡，La Belle Mèche檸檬、柳橙、葡萄柚展現鮮明層次，柚子的新鮮果實氣息與清麗的茉莉花香、小荳蔻的熱情香甜相映，香氣清爽又舒適，更採用法國產大豆蠟以及無鉛棉質燭芯，使用起來更是安全安心。

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關鍵字：

Diptyque, Mercedes-Benz, La Belle Mèche, 香氛蠟燭, 香氛, 居家

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