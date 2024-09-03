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LACOSTE小鱷魚新標誌變時髦！聯名陳冠希潮牌CLOT打造青花瓷帽T

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記者鮑璿安／台北報導

來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作，對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT，LACOSTE經典網球風融合中華武術，當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色，攜手打造出高級運動風貌，系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫，實穿性十足的單品一次揭曉！

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。（圖／品牌提供）

CLOT 2003年始於香港，陳冠希作為品牌創始人兼創意總監，頻頻與頂級潮流品牌合作，展現CLOT所代表的獨特華人美學文化，此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景，貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花，小鱷魚被串連成為CLOT 標誌，每一處細節都充滿驚喜。

當中的重點單品，以LACOSTE標誌性Petit Piqué 網狀布料打造的中式罩衫，被塑造成為舒適寬鬆的廓形，上頭的標誌採用清新白色、經典鱷魚綠，一抹深藍色則象徵中國瓷器，CLOT凝結標誌裝飾在帽T上，與LACOSTE達成完美混血，全新系列於2024年9月6日起登陸LACOSTE精選門市(新光三越台北信義新天地A11/新光三越台南西門新天地)。

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲中式徽標和印花成為特色 。（圖／品牌提供）

另外，UNIQLO：C終於將在9 月 6 日（五）發表全新秋冬系列，本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心，受到其粗獷主義的建築風格啟發，因此以具有雕塑感的實穿性衣著，調和嚴謹柔和的中性色調。女裝系列標誌性的細褶長裙換上新色，推出灰綠、淺卡、土棕色等質感色彩，更有濃厚英倫氣質的格紋設計；為抵禦寒冬氣候，羽絨短版背心可混搭極暖喀什米爾混紡高領T恤，是台灣民眾非常喜愛的穿搭組合。而大衣、厚外套也並未缺席，採用大菱格紋縫線注入PUFFTECH 輕暖科技外套；雙面織紋大衣則體現了俐落時髦的設計師美學。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO：C本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

運動, 聯名, 網球, CLOT, LACOSTE

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