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「最美麗主持人」白嘉莉台中新光三越開畫展　花花小金龍好喜氣

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記者林明瑋／綜合報導

有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉多年來專心習畫，9月12日至23日，將在新光三越台中中港店10樓天空劇場，舉辦「白嘉莉的美麗世界」創作個展，近80件作品，囊括各式媒材，相當豐富精彩。回到從小成長的台中辦展，對白嘉莉來說別具意義，熟悉的城市與溫度，為她的創作更添情懷。

▲白嘉莉。（圖／翻攝白嘉莉臉書）

▲白嘉莉創作《春燕報喜》。（圖／翻攝白嘉莉臉書，以下同）

此次的展品中，有14件是專為中部展覽而完成的新作，其中《春燕報喜》備受矚目，描繪3隻燕子襯著粉色的銀柳，向上飛翔的美麗姿態，既柔和又充滿正面能量，為生活帶來無比希望，《龍韻花財》呼應龍年，畫中的紅色龍閃耀著金色光芒環繞繁花，傳遞滿滿活力，她還暱稱是「花花小金龍」，現場並有多幅首度曝光的作品，令人期待。

▲白嘉莉。（圖／翻攝白嘉莉臉書）

▲白嘉莉創作《龍韻花財》，她暱稱是花花小金龍。

白嘉莉浸淫繪畫藝術領域超過40年，期間有緣結識巨擘張大千，啓蒙後有名師指導，從臨摹傳統水墨、水彩開始，並多方嘗試異材質創作，展現新風格，包括和紙重彩、油畫、水彩水墨、陶瓷彩釉等都是她的創作媒材，作品總是細膩且令人感受溫暖，今年5月更獲中國文藝協會頒發榮譽文藝獎章殊榮。

除了展覽現場欣賞令人嘆為觀止的畫作，新光三越並推出全台獨家「白嘉莉藝術家典藏版」限定悠遊卡，共有兩種款式供典藏，現場還有白嘉莉畫展限定畫冊、書籍、2025年專屬桌曆，及1:1人型合影區，如果是周末前往看展，還有機會與白嘉莉本人合影互動。

▲白嘉莉。（圖／翻攝白嘉莉臉書）

關鍵字：

白嘉莉, 最美麗主持人

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