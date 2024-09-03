101新董座賈永婕「新生報到」　笑言：貴婦好友們已經蓄勢待發

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101金融大樓新任董座賈永婕今（9／3）正式上任，隨即舉行記者會見客，包括消費、財經、娛樂大批媒體陣仗與會，立刻創下新紀錄。賈永婕出場表示自己是「新生報到」，要以學習的心情展開，隨即宣傳下周將開展的購物中心周年慶，她也表示已經號召強大的貴婦朋友，笑言：「她們已經蓄勢待發了。」

她表示最近老公已經在家叫她「賈董」，但她覺得這職位有點距離感，壓力是一定會有，但101的團隊很優秀，她對此不會太擔心，她也直言自己最弱的一塊就是財務，所以要跟總經理一起合作，盼望能與整個團隊都能好好見面，不過也希望自己的長處也能為101帶來新的衝撞跟火花。當然之後也很希望能夠邀請到更多嘉賓，最想邀請的是玄彬，會朝這方向努力。

針對上任的首要目標，賈永婕也點出101觀景台人流、業績有待加強，101館景台應該是國際的地標，想將觀景台打造成連國人都覺得很值得，一來再來的地方，觀景台也可以做大型精品活動或者是Sky Lounge。而點燈也能更活潑一點，可以增加一些動畫等，之後會再跟團隊討論。對於首度是董座身份跟大家見面，她也維持一派輕鬆的口吻：「就做吧，沒什麼好說的，大家對於美女的質疑是一定有的，希望可以為101帶來更多的火花。」

賈永婕也補充，台北101其實有很多可能性，像購物中心可能與《淚之女王》的現代百貨合作，剛好也有認識，這是她也想努力的方向，另外也想加入更多科技的元素。