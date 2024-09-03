營養師傳授健康烤肉3原則：烤盤優於炭火、蔬菜量要加倍

▲居家烤肉健康安全有撇步。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人會在中秋節和親朋好友們歡聚烤肉，但是在家裡烤肉要怎樣才安全又健康呢？營養師孫語霙在臉書分享幾個健康烤肉的秘訣給大家參考。

#烤盤優於碳火

營養師孫語霙提醒，當食物中的油脂滴在木炭上，會產生多種致癌物質與煙霧，當吸入或攝入過多，就會增加罹癌風險。建議可以烤盤代替炭火，烤盤加熱時的火源大小可以自行控制，且加熱時熱源也不會直接接觸食物，相形之下是比較安全的。

#原型食物優於加工食品

營養師表示，既然都要吃大魚大肉了，當然要選擇CP值高的食材，像是牛排補鐵、貝類海鮮補鋅、松阪豬有豐富的B群，這些都是現代人常缺乏的營養素，反正都要大吃了，那就趁機吃些有營養的。相反的，貢丸、甜不辣、香腸，除了添加物較多之外，營養素真的寥寥無幾，真的想吃，吃一兩樣解饞一下是無妨，吃太多就不太明智了！

#蔬菜：肉＝2：1

即便是烤肉，蔬菜量也要吃足，要減少大魚大肉的囤積，最重要的就是蔬菜量要夠多！營養師提醒，理想的狀態是蔬菜要吃到肉的兩倍，她建議可以用生菜、泡菜包著肉一起吃，清爽又不怕膩口，建議烤肉時也可以搭配櫛瓜、杏鮑菇、甜椒一起烤，配色好看又好吃。