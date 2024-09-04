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「蘋果牛奶」香氣煥膚太療癒！妝前擦就是韓妞最夯用法

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

去角質對於肌膚吸收與拋光非常重要，但磨砂類型的單品很容易操作不當，導致肌膚受損而不自知，尤其是敏感肌膚更要小心注意，不妨可以使用專門的化妝水或是乳液，透過溫和的成分更新代謝，效果會更好。

＃品木宣言 蘋果奇肌煥膚精露，100ml、售價1600元

品木宣言,ARTISTRY,雅芝,寵愛之名,保養,美白,去角質,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

品木宣言,ARTISTRY,雅芝,寵愛之名,保養,美白,去角質,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以「靈芝水」風靡天然植萃保養市場的品木宣言，這次把焦點關注在長生不容易枯萎的瑞士珍稀蘋果，獨家萃取出蘋果幹細胞成分，搭配天然果酸、抗氧果萃等配方，宛如蘋果牛奶般的絲滑質地，連香味都非常療癒，推薦可以使用化妝棉沾取之後，輕輕擦拭全臉肌膚，做到溫和的調理，甚至能夠像是韓系的濕敷棉一樣，在妝前使用順便保濕滋潤，後續防曬上妝更服貼。

＃ARTISTRY雅芝 植萃科妍煥膚凝膠

品木宣言,ARTISTRY,雅芝,寵愛之名,保養,美白,去角質,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以高效配方成份研製的植萃科妍系列，深受雅芝粉絲喜愛，最新發布的煥膚凝膠運用蘑菇酵素、紅石榴酵素以及扁桃酸，從裡到外溫和讓老廢角質代謝，同時搭配梨果仙人掌萃取深層滋養，達到握安撫舒緩，凝膠質地使用起來清爽好吸收，夏季正合適。

＃寵愛之名 亮白淨化去角質微晶凝膠，75ml、售價1100元

品木宣言,ARTISTRY,雅芝,寵愛之名,保養,美白,去角質,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

台灣醫美保養寵愛之名推出亮白淨化去角質微晶凝膠，裡面使用Exfolactive EL角質脫落因子成份，可以幫助肌膚調理粗糙狀態，搭配鎖水磁石及萃取自熱帶蠟燭樹的DNAGE LS9653配方，可以幫助肌膚迅速補充水分，重現細膩光滑。

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關鍵字：

品木宣言, ARTISTRY, 雅芝, 寵愛之名, 保養, 美白, 去角質

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