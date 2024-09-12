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秋冬底妝滿滿保養成分　植村秀透光瓶、RMK粉霜上妝擁有好命光

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

秋冬底妝的光澤感轉而低調內斂一些，但不約而同都添加了更多保養成分在裡頭，讓質地到妝感都更有質感！

shu uemura植村秀無極限裸光精萃粉底

植村秀2023年以「無極限奢養系列」正式進軍保養型底妝戰場，在首款的無極限水潤光粉底霜後，2024年再推出「無極限裸光精萃粉底」，訴求以市售最高濃度保濕精華入妝，帶來高級又精緻的水光肌妝感。

當中添加的精華就是5%菸鹼醯胺，是近年炙手可熱的保養成分之一，幫助調理膚質並讓肌膚原生光澤一路從肌底亮到肌膚表面。

除了菸鹼醯胺外，這瓶植村秀透光瓶還有山茶花籽油、玻尿酸精華，賦予肌膚一整天的水潤與潤澤。

另外一個重點是從日本文化的「群青藍色」得到靈感，在色料中加入群青校色微粒，透過藍色調中和蠟黃並修飾泛紅。

無極限裸光精萃粉底也一口氣推出多達20種的色選，色色皆是精挑細選適合亞洲膚色使用，無論是暖調黃肌還是冷調白肌都能找到適合色調。

RMK水潤光彩粉霜

追求宛若保養護膚霜般的舒適融於肌膚，由內而外透出光澤感的妝效，RMK選在2024秋冬推出全新乳霜型粉底。

塗抹的瞬間能立即感受保濕感，雖然是乳霜質地卻不會感到厚重，具有水潤輕盈的質地。所以上妝後的光澤感不是油亮，而是自然的水潤感。

為了打造出宛若保養後的光澤，RMK這次特別採用能融合保濕成分的Aquatic Glow水潤光澤配方，其中蘊含了能形成光反射的高明亮度油以及賦予立體感的清透光澤粉末，符合臉部紋理，讓底妝畫起來更具立體感。

成分中還有多達9種的保濕成分（包含菸鹼醯胺、乙基葡萄糖苷、摩洛哥堅果油、玫瑰果油等等），能形成含有高明亮度油的油膜，平滑的包覆肌膚並且緊密服貼、鎖住水潤，防止日間的肌膚乾燥。

一共推出9色，包括略偏黃色調的#100、#101、#102、#103、#104、#105以及略帶粉紅色調的#200L、#201、#202。

CLIO珂莉奧恆久輕感柔霧粉餅

CLIO恆久輕感柔霧粉餅主打上妝快速，輕鬆拍拍10秒就能完妝。

細緻粉末能修飾粗大毛孔、瑕疵、泛紅，還添加高效控油成分，容易出油的膚質也不用太擔心，輕輕一拍就能讓油光無所遁形，同時保持底妝持久。當中還添加玻尿酸成分，讓粉體保濕親膚不乾澀、呈現貼膚的柔霧感空氣妝效。

當中貼心附上兩用粉撲，絨毛面可在沾取適量底妝後，由內向外大面積輕輕塗抹臉部，輕拍使凹凸不平部位平滑。另一面的乳膠面則可針對需要精準修飾的部位加強遮瑕。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2024 粉餅推薦！隱形毛孔、不留粉感的16 款粉餅總整理

● 5大底妝順序教學！詳細拆解步驟讓不同膚質簡單完成無暇底妝

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 秋冬, 底妝

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