Zendaya的LV愛包迷你版！非主打備受關注　老花、特殊收藏色都有

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Zendaya從溫布頓網球賽開始，一直背著LV的Diane包款出鏡，這款包近期也推出迷你小尺寸，5個原因帶你入坑。

一款精緻實用的小包總是特別討喜，近年好萊塢It Girl千黛亞（Zendaya）在私服穿搭中背上了一款Louis Vuitton在90年代推出的Diane法棍包，作為Louis Vuitton的品牌大使，Zendaya挑了這款非主打的復刻包款已經備受關注，在全新的迷你尺寸亮相後，相信這款包後續的潛力無窮！

Louis Vuitton「Nano Diane」包款的5個迷人之處

經典的復古包型

Diane包款是Louis Vuitton在2022年春夏季度重新推出的包款，這個由過去的創意總監Marc Jacobs設計的Diane包，換上了更現代的外型，並加入了寬版編織背帶，讓這款包呈現更多面貌，並在本季推出了全新的Nano迷你尺寸。

▲Nano Diane Monogram，NT$61,000、Nano Diane，NT$64,000。



四種顏色任你挑

Nano Diane除了經典老花配色之外，還出了少女心爆發的粉色與藍色，更有和溫柔簡約的奶茶色，不管你是要選擇百搭配色還是特殊收藏色都有！

迷你尺寸的小變化

與正常尺寸的包款相較起來，迷你包款在包身四個角落捨去了皮革拼接的設計，讓包身更有統一感。

精緻小巧卻很耐裝

Nano Diane包身的尺寸是19 x 10.5 x 6，比例雖然小不過女孩的必備品卻都放得下，一支手機＋口紅、氣墊粉餅剛剛好！

兩種背帶款式打造一包三造型

隨包附的2條背帶可以自由拆卸替換，分別作為手提、肩背腋下包，以及斜肩包使用，可以應付各種場合。

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