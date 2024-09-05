保養趕不上變老速度？抗老話題新作推薦　讓你變美不走彎路

記者曾怡嘉／台北報導

擦再多保養品，好像也趕不上變老的速度？打破抗老只有熟齡肌才需要的觀念，現在開始及早抗老，讓你變美不再走彎路，盤點近期抗老新作，一起來了解！

▲Dior 迪奧精萃再生玫瑰微導精露，30ml，9,950元。

全新配方濃縮了玫瑰微營養素的精華，並融合了玫瑰微營養胜肽複合物與雙重玻尿酸，升級配方中的玫瑰微營養素濃度較上代配方提升 6 倍4，OMEGAS 含量更高出 14 倍之多。

▲elemis 海洋膠原全能逆時精華，30ml，4,950元。

3重逆時海藻膠原複合物和高能海洋活性成分，搭載仿生細胞載體，不但保有最高活性、增強親水性與親油性，能實現高效滲透肌底，更能針對膠原蛋白下降的肌膚有感修護，改善紋路與老化跡象。

▲CLARINS 黃金雙萃精華，30ml，3,050元。

以表觀遺傳學為理論基礎，找出能影響肌膚年輕表達的關鍵配方；從種植物中層層過濾篩選，找出普羅旺斯巨型蘆葦當作的核心成分，結合黃金薑黃等22種植萃配方與5種活性萃取，共計27種尖端配方，全方位升級黃金雙萃精華抗老效能。

▲東森自然美 白藜蘆醇活顏系列

白藜蘆醇活顏系列4大新品滿足各種肌膚需求，先以「白藜蘆醇活顏菁萃露」進行打底保濕，為肌膚注入滿滿水潤，加上洋甘菊及索拉蘆葦協助舒緩鎮定和提亮保濕；再用含維他命Ｃ葡糖苷的「白藜蘆醇活顏菁萃液」密集修護，使肌膚勻淨透亮；接著透過含鎖水磁石及泛醇的「白藜蘆醇活顏菁萃乳液」持續補水，搭配洋甘菊、甘草酸二鉀等成分舒敏，想進一步提升肌膚飽滿度，則用「白藜蘆醇活顏菁萃霜」以鎖水磁石搭配發酵葡聚醣補水舒敏，並補充可溶性膠原成分達到修護，輕鬆擁有漂亮好命肌。