賈永婕收郭董花禮喊「我是賈董」　邀曾馨瑩：來血拼喔

圖文／鏡週刊

女星賈永婕3日正式上任台北101董事長，昨（4日）拍影片開箱超大辦公室，人脈廣闊的她收到滿滿花海，其中，鴻海創辦人郭台銘及夫人曾馨瑩送上花禮祝福，賈永婕特別在限動PO出照片，對郭董說：「現在我也是賈董囉」，還邀好姐妹曾馨瑩：「來shopping喔」。

賈永婕昨在社群網站限動貼出郭台銘夫婦送給她的花禮，花禮上的卡片寫道：「祝 賈永婕蕫事長：登高望遠 履新誌喜。」署名為「永齡基金會Terry & Hsin Ying」。賈永婕開心寫下：「耶謝謝我的好姐妺馨瑩當然還有最帥氣的郭董，謝謝你們的祝福！郭董現在我也是賈董囉！馨瑩來shopping喔！」

▲賈永婕貼出郭台銘與曾馨瑩送給她的花禮。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕與郭台銘一家人交情深厚，與曾馨瑩時常一起聚會，2021年疫情期間，賈永婕為台灣防疫盡心盡力，稱曾馨瑩是「最美麗的神隊友」。而郭台銘當年成功買到BNT疫苗時，賈永婕也在臉書貼出女兒與郭的合照說：「今天大家都蹭郭董的熱度！我也要！」更透露兩人以「兄妹」互稱，好交情不在話下。

而賈永婕昨拍片開箱101董事長辦公室，一進去就看到滿滿花海，星宇航空董事長張國煒、好友「國際巨星」小S、南山人壽總經理、富邦集團董事長蔡明忠夫婦、伊藤忠董事長、賈永婕的公公、台北市長蔣萬安等人都送上花籃祝福。她也驚呼「我的辦公室也太大了吧！」花籃多到她講不完，表示受寵若驚、感動到想哭，足見好人緣。

▲賈永婕新官上任，收到滿滿花禮祝福。（圖／翻攝賈永婕臉書）

一名網友在賈永婕臉書留言：「恭喜！在半公務部門，接受如此多花，並不是好事，記得賈小姐你是代表政府接任101董事長，加油！」賈永婕回覆他：「謝謝提點，但這些真的都是我的好朋友好姐妹們的心意，用滿滿的愛包圍我。」



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