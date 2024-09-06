2024秋冬「5款玫瑰香水」推薦　清新明亮一聞就愛上

記者曾怡嘉／綜合報導

玫瑰香有誰不愛？2024秋冬大家都以玫瑰為主角，創造出迷人的全新香氛，打破你對玫瑰的想像，以下5款香氛更具層次，讓人聞了難忘。

▲LANCOME 絕對完美玫瑰臻萃淡香精 1001朵玫瑰，100ml，10,900元。

如同第一道陽光灑在花瓣上，清新而明亮，莊園的格拉斯千葉玫瑰交織大馬士革玫瑰原精的醇熟蜂蜜氣息，在柔滑的麝香協奏包覆下完美交融，讓人彷彿輕盈漫步在花草間的寫意自在，而非傳統玫瑰的粉嫩甜美，聞起來相當淡雅宜人。

▲diptyque 灼地玫瑰淡香精，100ml，10,000元。

是植物與礦物的精妙結合，帶著一絲攝人心魄的東方氣息，是對玫瑰香調前所未有的經典演繹，如風般空靈而飄逸。明亮而細緻的檸檬香調令千葉玫瑰的香氣更顯清爽明豔，而礦物感十足的廣藿香則平添一股深邃醉人的悠長尾韻。

▲Guerlain 花草水語純粹淡香精 艾米拉玫瑰，125ml，7,900元。

以波斯花園中的玫瑰為靈感創作，將香精的植物性細節和原精的圓潤調性合在一起，再以蒸餾花瓣取得的玫瑰水塑造花朵樣貌，並融合檸檬、果香、辛香與蜂蜜，且以兩種麝香強調其光影對比，體現了大自然的奧秘與魅力；如同暗夜裡面向著月亮、瑰麗而性感的玫瑰，

▲東森自然美 MAISON W迷戀玫瑰淡香精，100ml。

結合法國千葉玫瑰、大馬士革玫瑰與冰凍仙女玫瑰，猶如七夕夜晚的新月，清新而浪漫。前調是玫瑰蜜、佛手柑、萊姆和洋梨的獨特組合，帶來初戀般的甜美驚喜，中調則是小蒼蘭和茉莉的芳香，猶如情人間的呢喃私語，浪漫而溫柔，後調混合了琥珀、麝香和廣藿香，香氣持久而迷人。

▲Acqua di Parma 曦光玫瑰淡香精，200ml，4,700元。

曦光玫瑰淡香精基調由沉穩的香根草精粹、癒創木及雪松引領，多款木質香氣交織徜徉在麝香的溫暖懷抱裡，香氣四溢，輕嗅即可聞到玫瑰精粹那股帶點辛辣但又富含蜂蜜香氣的原始花香，打造出香水界中最夢寐以求的原生花材。