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打造平坦小腹　4種方法降低內臟脂肪

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▲量腰圍,減肥,小腹,變瘦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲身體瘦小腹卻很大，需要注意內臟脂肪的數值。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人看起來身材標準，卻有凸出的小腹，其實小腹會突出，很可能是因為「內臟脂肪」堆積導致，其實內臟脂肪有保護人體臟器的功能，但若發展過多則會有健康問題，在外觀而言也會有突出的小腹，若是身材標準或偏瘦，但肚子總是減不下來，可試試4種方法來找回平小腹。

脂肪是人體需要存在的成分，而因為飲食習慣與現代生活的改變，導致許多人在身體累積過量的脂肪成分，脂肪分為皮下脂肪與內臟脂肪2種，內臟旁的脂肪過多會產生某些健康問題，包括高血壓、心臟病、癡呆症和癌症等。

即便是看起來是瘦子，也可能面臨內臟脂肪過多的狀況，建議可測量腰圍，來初步判斷內臟脂肪是否過量，女性腰圍大於35吋，男性大於40吋就要注意，且可從外表稍加判斷，胖大腿或臀部比「只胖腹部」的狀態更好。

若覺得自己小腹過大，可能就是內臟脂肪過高，建議可用4種方式來降低脂肪含量，讓身體恢復平小腹。

▲▼跑步,慢跑,運動,跑者。（圖／翻攝自pixabay）

▲運動能降低整體體脂肪，也能讓情緒更平靜。（圖／Pixabay）

運動習慣
運動不僅可消除皮下脂肪，內臟脂肪也能降低，甚至延緩生成內臟脂肪，每週4天，每次持續半小時的有氧運動，研究可減少內臟脂肪，例如跑步、快走、舞蹈等；或是每週3天每次30分鐘的溫和運動，也能幫助保持內臟脂肪的數值。

高纖飲食
飲食是較為消極的解決方式，除非是整體有計畫性的飲食控制與減重，降低全身體脂肪數值的狀況，當然內臟脂肪也會減低，而每天增加10公克以上的可溶性纖維，從蘋果、燕麥、花椰菜、高麗菜等，會產生比較少的內臟脂肪。

▲飲料、減肥、蔬菜、檸檬、咖啡。（圖／pixabay）

▲飲酒也會增加內臟脂肪，形成脂肪肝。（圖／Pixabay）

充足睡眠
讓身體充分的休息，讓代謝系統更有活力，也能讓內臟脂肪的增加獲得控制，建議每天至少睡滿6至7小時，不要少於5小時，或睡眠時間超過8小時。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲充足與不過久的睡眠，會讓精神更好。（圖／Unsplash）

排遣壓力
現在人生活匆忙，時常累積不少壓力，然而壓力會造成脂肪增加，主要是因為很多人常透過亂吃紓壓，尤其是慢性壓力則會造成更多問題，建議若壓力大需要發洩，最好養成用運動洩壓的習慣。

關鍵字：

健康, 內臟脂肪, 脂肪, 小腹, 運動

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