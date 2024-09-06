星巴克ＸHello Kitty聯名登場　紅色蝴蝶結與綠圍裙好療癒

▲星巴克ＸHello Kitty聯名登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應Hello Kitty誕生50周年，星巴克再度攜手三麗鷗推出超療癒的聯名商品，以懷舊風格設計一系列杯款和生活用品，熟悉的紅色蝴蝶結搭配星巴克的經典綠，讓你在日常生活中充滿童趣點綴、溫暖心靈，預計9／10在全台門市和線上平台開賣，並開放星禮程會員在9／9搶先購買。

這次聯名系列以「Together in Fun Forever」為主題，採用懷舊設計風格與Hello Kitty歡樂相聚，融合Hello Kitty的可愛形象和星巴克的咖啡元素。商品包括馬克杯、不鏽鋼杯和保溫杯等7款杯款，以及圍裙、手機掛繩等5款生活用品。設計上以Hello Kitty戴著紅色蝴蝶結、穿著星巴克綠色圍裙的形象為主，搭配她的朋友Tiny Chum，營造出歡樂慶祝的氛圍。

商品中最吸睛的莫過於Hello Kitty造型馬克杯和不鏽鋼杯，可愛程度十足。此外星巴克首次在亞太地區推出Hello Kitty杯緣子盲盒，共有四款造型可以收藏。這些杯緣子不僅可愛，還能為日常飲品增添趣味。從9／10起單筆消費滿1,350元就可免費獲得；消費滿250元，也能以280元加購價購買杯緣子盲盒。

而統一時代百貨「奶茶嘉年華」也將從9／21至9／22限定兩天再度回歸，今年也與三麗鷗Hello Kitty 50周年聯手合作，以「涼夏祭」為主題，用奶茶連結冰涼爽感，打造歡樂慶典，於統一時代百貨台北店二樓夢廣場與一樓興雅路登場。

今年規模擴大舉辦，參與品牌數創新高，包括樺達奶茶、功夫茶、毛青茶室 x 老派金魚、滿食茶間、甘鹿兒、七築冬瓜茶飲專賣店等16家必喝手搖品牌，另有SNOW 雪諾義式冰淇淋、CHOiCE Gelato 義式手工冰淇淋、Kaju手作義式冰淇淋 x Moody 微醺小酒館、迷因炸雞 MEME CHK與Forty4 Cafe等。

今年再度推出詢問度破表、只送不賣的「奶茶乾杯杯 x Hello Kitty限量聯名版」，活動當日於現場完成指定任務，闖關集點成功就有機會獲得限量奶茶乾杯杯（共500個，每人限換一份，換完為止），現場還能拿著限量聯名版奶茶乾杯杯到指定手搖飲攤位，可以每杯10元體驗價購買每個品牌主推的經典奶茶。