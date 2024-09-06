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張震超寵妻私下逛街「有適合的就送給她」　愛上GUCCI大容量賈姬包

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記者鮑璿安／台北報導

GUCCI 2024秋冬女裝系列發表，今6日請到張震、温貞菱與雷嘉汭詮釋新裝，張震換上oversize的白色翻領漆亮皮大衣現身，他表示自己平常大多以休閒風格為主，今天造型難得正式一些。被問到有沒有看到要送給太太的禮物，他則說平常兩人就愛逛街，「有適合的就送給她」，話語間相當甜蜜。

▲▼GUCCI 2024秋冬女裝系列發表會-張震。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼GUCCI 2024秋冬女裝系列發表會-張震。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼GUCCI 2024秋冬女裝系列發表會-張震。（圖／記者黃克翔攝）

▲張震換上oversize的白色翻領漆亮皮大衣搭配Jackie大型托特包。（圖／記者黃克翔攝）

張震整身穿搭之中最愛的就是Jackie大型托特包，他透露自己平常很多東西要放，例如書、耳機，放進包裡拿了就走非常方便，而他私下穿搭不會太複雜，「很久沒有那麼正式過，品牌的衣服就是很有造型感，我喜歡這一季女裝的色彩，刺繡亮片非常好看」。

▲▼GUCCI 2024秋冬女裝系列發表記者會-溫貞菱，雷嘉汭。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼GUCCI 2024秋冬女裝系列發表記者會-溫貞菱，雷嘉汭。（圖／記者黃克翔攝）

▲溫貞菱（左）、雷嘉汭演繹新包GG Milano以及半月包。（圖／記者黃克翔攝）

温貞菱身穿綠色亮片刺繡針織套裝，她也很喜歡本季新款GG Milano 包款，認為材質舒服實用性十足；雷嘉汭則選擇了GG標誌壓紋的粉藍色繭型剪裁皮革大衣，搭配全新半月形包款，「我最近很想學騎馬，所以看到馬術文化的包款非常喜歡，經典中有時尚的感覺」。

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲創意總監Sabato De Sarno再次塑造對比強烈的全新秋冬女装廓形。（圖／品牌提供）

創意總監Sabato De Sarno再次塑造對比強烈的全新秋冬女装廓形，強調腰身曲線的狩獵風夾克、現代剪裁的羊毛大衣內搭極短褲裝，腳踩一雙馬銜扣厚底鞋，成為春夏之旅的延續。高超的製衣工藝則體現在刺繡漸層色亮片，將大小不一的亮片串起，呈現在長版大衣之上；而浮雕鍍金頸鍊與窄版絲巾結合，從正面到側面皆有不同的造型，走動之間打造飄逸質感。

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲GG Milano首次亮相2024 秋冬女裝時裝秀。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲GG LOGO扣飾Ancora 紅色半月包。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲JACKIE 大型托特包 。（圖／品牌提供）

本季值得矚目的包款GG Milano，首次亮相2024 秋冬女裝時裝秀，以簡約的方正造型和澎潤柔軟的手感為設計特色，而品牌標誌性的馬術文化也深深影響半月包，可旋轉的全新 GG logo 扣飾為其亮點。經典Bamboo 1947竹節包在本季回歸並以嶄新提籃造型重新演繹，以上都被視為秋冬大勢包款。

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文。（圖／品牌提供）

同時，Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文，創意總監Daniel Lee過去在Bottega Veneta 時代展現他豐沛的創造力，大眾知道他用色大膽、美感極簡，身為英國之子的他其實將許多傳統文化藏於設計背後，以一己之力用寶藍色成功喚醒了Burberry經典的戰馬圖案，這是他從前任創意總監 Riccardo Tisci接下Burberry之後，最具看點的變革之一。而最新2024秋冬時節，仍激發出Burberry實用和現代化的面貌，Daniel Lee提到，「我們的靈感來自於穿著Burberry的人物，以及戶外自然景觀，這些均是品牌所要傳承的傳統。而英國湖區讓人感到親切熟悉，又帶有冒險感」。

關鍵字：

GUCCI, 秋冬女裝, 張震, 温貞菱

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