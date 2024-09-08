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CELINE上演浪漫搖滾男裝！經典夏日穿搭重回英國版「咆哮的二十年代」

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記者鮑璿安 ／綜合報導

CELINE近日發佈2025夏季男裝時裝系列，主題為「THE BRIGHT YOUNG」，時裝秀影片更由設計總監Hedi Slimane在幕後分飾多角，帶領觀眾跟隨他的鏡頭到18世紀的宅邸，度過英國版的「咆哮的二十年代」，再現當時的經典穿搭，細條紋西裝、配套長褲回歸。

▲▼ CELINE上演浪漫搖滾男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼ CELINE上演浪漫搖滾男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼ CELINE上演浪漫搖滾男裝 。（圖／品牌提供）

▲CELINE近日發佈2025夏季男裝時裝系列，主題為「THE BRIGHT YOUNG」 。（圖／品牌提供）

Hedi Slimane親自擔任執導、攝影，在英格蘭諾福克郡的霍爾克姆廳展演最新的男裝系列，這位迷戀英國熱的巴黎設計師，解讀20年代英國上流社會中，浮華而又絕望的光彩年華。當中，20歲的英國年輕演員Harry，以小號吹奏菲利普·拉莫 (Jean-Philippe Rameau) 1736年的作品《Les Indes Galantes》，為大秀揭開序幕，模特兒漫步穿梭於一座諾大的宅邸，穿插著年輕男士們騎馬、躺在郁郁葱葱草叢中，以及騎著Slimane設計的皮革自行車，CELINE的青春男子在鄉村莊園裡度過一個漫長而又炎熱的夏天。

▲▼ CELINE上演浪漫搖滾男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼ CELINE上演浪漫搖滾男裝 。（圖／品牌提供）

▲1920年代英格蘭貴族風格是本季的精華所在。（圖／品牌提供）

1920年代英格蘭貴族風格是本季的精華所在，細條紋西裝外套、配套長褲和口袋康乃馨，在當時標誌性的流行要素被重演，修身夾克、粗花呢短褲流露男孩的青春活力。採用拋光銀線花絲工藝盤繞製成的CELINE徽章，複刻了1920年代的軍繡工藝；絲綢羅緞馬甲則由品牌工坊手工刺繡打造。Hedi Slimane依舊豪不費力地將其鮮明的標誌性搖滾時尚美學風格融了經典皮夾克的系列中。

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼burberry 。（圖／品牌提供）

▲Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文。（圖／品牌提供）

Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文，創意總監Daniel Lee過去在Bottega Veneta 時代展現他豐沛的創造力，大眾知道他用色大膽、美感極簡，身為英國之子的他其實將許多傳統文化藏於設計背後，以一己之力用寶藍色成功喚醒了Burberry經典的戰馬圖案，這是他從前任創意總監 Riccardo Tisci接下Burberry之後，最具看點的變革之一。而最新2024秋冬時節，仍激發出Burberry實用和現代化的面貌，Daniel Lee提到，「我們的靈感來自於穿著Burberry的人物，以及戶外自然景觀，這些均是品牌所要傳承的傳統。而英國湖區讓人感到親切熟悉，又帶有冒險感」。

關鍵字：

CELINE, 男裝秀, HediSlimane, 1920年代, 時尚

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