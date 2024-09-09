aespa Karina「獨創減肥法」一天瘦4公斤　牛奶肌關鍵是枕頭

文／妞新聞

南韓新生代女團近年人氣居高不下，其中擁有超高顏值的aespa，歌唱及舞蹈實力也是不容少覷。aespa日前驚喜現身YouTube頻道《THE FIRST TAKE》，挑戰一唱到底，並以美妙的聲線，展示如「行走的CD」般的實力，令人感到驚嘆。擁有高人氣的隊長Karina（劉知珉），還是位美食家，自曝可以吃很多東西，不過同時也會積極管理身形，曾獨創減肥法，以保持偶像身材。

▲aespa日前驚喜現身YouTube頻道《THE FIRST TAKE》，挑戰一唱到底。（圖／IG@the_firsttake）

▲aespa展示如「行走的CD」般的實力，令人感到驚嘆。（圖／YouTube／The_FirstTake）

aespa日前到香港出席《KCON HONG KONG 2024》表演，隊長Karina心情看來不錯，炒熱全場氣氛之餘，更在香港到處遊玩拍照。Karina在出道前已是網路紅人，因此一直備受關注，由於擁有漫畫女主角般的精緻外貌，以及姣好身材，加上親切個性，她深得粉絲喜歡。

▲aespa隊長Karina（劉知珉）日前在香港到處遊玩拍照。（圖／IG@katarinabluu，下同）

擁有約168公分高個子的Karina，體重僅約45公斤，而且身材比例超好，讓人不禁大呼羨慕。在綜藝節目中，Karina曾透露自己是個大食怪，表示可吃完一罐薯片、一盤披薩、漢堡套餐和炸醬麵，但她並非易瘦體質，曾試過一日胖4公斤，並憑獨創的減肥法，讓自己在一天內瘦4公斤，相當厲害！她也不吝嗇分享自己養成牛奶嫩肌的護膚法，大家不妨參考。

Karina減肥＋保養法

1.每日量體重

▲Karina的素顏超美！（圖／IG@aespa_official）

要找到適合自己的減肥方法，最先要夠了解自己。可以從量體重做起，繼而督促自己努力，成功減重後，亦能得到滿足感，以推動自己的減肥計劃。Karina在YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》中，表示自己每日會量體重，若發現數字超標，便會即日減掉，對身材管理非常嚴謹。

2.獨創「羽絨爆汗法」

▲Karina試過在當日增胖4公斤後，再成功努力瘦回來。

除了量體重，Karina同時提到獨創的減肥法，試過在當日增胖4公斤後，再成功努力瘦回來。她分享，在發現變胖後，都會穿上緊身的發熱衣及羽絨，連續4小時不斷跑步和跳舞，以加快排汗消脂。為推動自己不停運動，Karina都會同時聽音樂，並對內心吶喊，稱讚自己很帥氣，讓自己保持積極減肥的決心。

3.養膚關鍵在枕頭？

▲除了身材，Karina的肌膚猶如牛奶般白滑。

除了身材，Karina的肌膚也猶如牛奶般白滑，而保養的關鍵便在於睡眠時在枕頭上放一樣東西！由於睡眠時易在枕頭上沾到不少老廢角質和污垢，因而影響膚質，加上Karina經常出國表演，使用各地酒店的枕頭，因此更要多加注意。Karina選擇在睡覺時，在枕頭上放置一條乾淨毛巾，阻隔肌膚與枕頭套接觸，這樣下來她認為膚況變得更好，甚至得到身邊的人稱讚。

4.勤塗保濕、潤唇膏

▲在選擇不同功能的護膚品時，Karina都會以保濕為主。

在選擇不同功能的護膚品時，Karina都會以保濕為主。她曾表示自己屬乾性肌膚，因此特別注重保濕，日常會塗化妝水和保濕乳，也會在睡前用保濕噴霧在臉上來回噴3至4次，以確保醒來後肌膚依然滋潤和具彈性。為保持唇部的水嫩狀態，她都會勤塗潤唇膏，睡前都會至少厚塗一兩層，以鎖住唇部的水分。

5.重訓＋瑜伽練下半身線條

▲Karina曾在社交網站分享做空中瑜伽的美照。

運動健身相信是大部分人都會做的事，Karina曾在節目《全知干預視角》中，透露自己在練習生時期，都有到健身室鍛鍊的習慣，並會在專業教練的指導下進行重訓，特別針對雙腿及臀部鍛練。她也曾在社交網站分享做空中瑜伽的美照，這不僅展現出優美體態，也助Karina提升全身的肌肉力量。

文章授權轉載自《香港01》

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