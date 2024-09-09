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換季必備！「4款保養精萃」一抹秒吸收　突破保養瓶頸

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▲▼保養精萃。（圖／品牌提供）

▲一抹秒吸收，滿滿晶球中富含珍稀保養成分。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌高壓，有時候肌膚疲憊到什麼都吸收不了，就得靠保養精萃來幫忙，不少品牌將珍稀成分蘊藏在微導晶球中，肌膚一推就化開，將營養成分注入肌膚，讓保養變得超有感。

▲▼保養精萃。（圖／品牌提供）

▲CLARINS 至臻凝時月夜修護微導精萃，30ml，13,800元。

將有機薔薇玫瑰油與珍稀植萃油包裹於7900顆微導晶球中，懸浮浸潤於月光石新生精萃、月神花活性凝萃與三重精品級胜肽等三大抗老配方組成的水潤精華的形式，一抹肌膚修護有感。

▲▼保養精萃。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 蠟菊賦活御緻晶球，22g，4,200元。

每顆蠟菊賦活御緻晶球中，蘊含著有史以來最高濃度的蠟菊精華油與蠟菊超效醇萃，濃縮2倍蠟菊賦活能量，速效修護抗老配方，在短時間內發揮卓越密集修護效果。

▲▼保養精萃。（圖／品牌提供）

▲SABON 大馬士革玫瑰光透精華液，50ml，3,780元。

以20,000顆玫瑰凝萃晶球釋放珍稀大馬士革玫瑰精油，日日夜夜讓肌膚維持無比的光透感。天然植物玻尿酸，以小麥萃取而成，更親膚，並以大小分子，外潤澤絲滑、內聚水保濕，層層深入肌底。

▲▼保養精萃。（圖／品牌提供）

▲Dior 精萃再生玫瑰微導精露，50ml，13,000元。

首次融入玫瑰微營養胜肽複合物，珍貴成分凝聚岡維拉玫瑰的極致微營養力量，就像肌膚的超級食物，高速啟動肌膚復原機制，回歸肌膚健康彈潤。

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