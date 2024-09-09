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SONY無線耳機滿足多色穿搭　亞果元素磁吸快充時尚有型

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▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

▲SONY推出美型無線耳機，4種顏色可變換日常穿搭，售價1,990元。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期Sony和亞果元素分別推出各具功能特色、外型時尚的產品，Sony的WF-C510真無線藍牙耳機以其輕巧設計、多點連線功能加上多色外型，讓使用者輕鬆穿搭；亞果元素Mag Qube與Mag Tube磁吸無線充電座，設計未來感十足，美型設計成為桌上焦點。

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

Sony新推真無線藍牙耳機WF-C510，強調音質表現，更具備時尚外觀與輕巧設計，滿足日常穿搭需求。WF-C510採用品牌DSEE數位音質還原技術，號稱能夠重現接近原始錄製的音效，即使是串流平台壓縮過的音樂，也能呈現出更豐富的細節，還能透過Sony | Headphones Connect應用程式，依個人偏好調整音效，喜好更能客製化。

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

WF-C510具備多點連線功能，可同時連接兩個裝置，方便在不同裝置間切換。而全新升級的環境音模式，讓使用者在不取下耳機的情況下，依然能聽見周圍的環境聲音，適合戶外或需要保持環境警覺的場景。其電池續航力長達22小時，並支援快速充電功能，充電5分鐘即可使用60分鐘，於9／10在台上市，提供黑、藍、黃、白4色，售價1,990元，於9／10至10／13期間內購買並註冊商品，還送好禮即享券下午茶組100元。

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

隨著iPhone 16的上市，充電配件也迎來更新需求。亞果元素推出Qi2認證磁吸無線充電座Mag Qube與Mag Tube，以具有未來感的設計吸引果粉。兩款充電座均支援15W的iPhone MagSafe磁吸快充，並強調針對蘋果產品進行了優化，讓使用者能夠以最快的速度為iPhone充電。

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

Mag Qube和Mag Tube的外型分別以立方體和圓柱體呈現，風格上充滿了Cyberpunk的未來科技感，緊扣當前的AI進化潮流，具備感應式觸控旋轉支架設計，使用者只需輕觸即可改變充電座的角度，提供45度的最佳視角，讓手機螢幕的觀賞體驗更為舒適。同時，這些充電座還能夠同時為Apple Watch、AirPods等無線充電設備充電，滿足多設備使用者的需求。

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

Mag Qube和Mag Tube磁吸無線充電座售價為2,790元，9／10起推出早鳥預購優惠，Mag Qube與Mag Tube推出62折早鳥價，有興趣消費者不妨先搶卡位。

關鍵字：

Sony, 亞果元素, 真無線藍牙耳機, 磁吸無線充電座, 時尚穿搭

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