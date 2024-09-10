每支都不一樣！軟萌史努比躍上眼線液筆　打趴專櫃超持久狂賣2000萬支

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

限定包裝總會給人帶來新意，尤其是當聯名的品牌或是ICON很可愛時，更會讓人想要收藏，最近就有不少可愛包裝小物，值得擁有，快來看看。

＃Love Liner 史努比超防水極細眼線液筆

日系開架彩妝Love Liner的眼線液筆，以超強的防水持妝效果，不僅打趴很多專櫃品牌，更曾締造熱銷超過2000萬支的佳績，今年首度和Snoopy攜手合作，推出超可愛的包裝設計，每一支都對應不同的插畫風格，5種顏色可以選，輕鬆就可以打造溫柔有神的放電雙眼。

＃STEAMCREAM 蒸汽乳霜







熱賣上千罐的「國民面霜」STEAMCREAM每年都會有很多不同的跨界合作，經典鐵鋁罐包裝更是辨識度超高，這次與老字號郵購品牌Felissimo貓部，設計出橘白貓、虎斑貓揣手手的香箱坐姿，打造出圓潤又慵懶的樣貌，100%天然精油成分，美肌安心療癒。

＃m̄enom̄eno Fc溫和潔面露－葉忠宜聯名款

張景嵐以敏感肌也能使用的溫和配方，打造肌膚清潔單品，細緻凝露質地可以起出細緻泡沫，上市就銷售破上萬瓶，複合胺基酸配方與保濕多醇打造全新第四代，可以溫和清潔同時又保濕，與葉忠宜更合作設計出全新的繽紛包裝，藉由幽默反骨的視覺風格，詮釋無限可能性。