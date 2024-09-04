試開箱／喜歡香氣是種靈魂的共鳴！穿上香水創造屬於自己的「香跡」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

「你可能會因為愛美，穿上一雙不合腳的鞋，但絕不會噴上自己不喜歡味道的香水」，人們對於香氣擁有高度要求，在氣味進入鼻腔的瞬間，往往都能很直觀地感受喜歡或是不愛，影響這些決定的，可能是自我過往的經歷、喚醒的情感、聯想的思覺，而帶來不同的情感連結，也就是說，會喜歡這種香味，可能是其香氛結構能喚醒靈魂深處的某一些感知，進而引發共鳴。

不僅是嗅覺帶來的香氛連結，噴灑上一支香氣時，也往往能傳遞出一個人的個性、氛圍，比起香水，更像是「我的一部分」（A Part of Me）；「天才調香師」Francis Kurkdjian更這樣形容，「香水唯有接觸皮膚上才真正有了生命，伴隨著人們的行動、生活、相愛、相遇，是一種『香跡』，是你在空氣中留下一部分的自己」。

「香跡」詩意般浪漫的形容詞，讓Francis Kurkdjian在2009年創作出APOM（意即A Part of Me縮寫）系列，是相同嗅覺基底的男女對香：APOM pour femme、APOM pour homme。經典緊密的層次堆疊，一直是Maison Francis Kurkdjian代表之作，詮釋兩個與眾不同但又有相近特質的靈魂，但在2024年，APOM迎來全面的革新，跳脫性別限制，不受拘束的合而為一。

15年，要超越大眾熟悉的標誌性氣息，還不如重新製作全新的香水，但Francis Kurkdjian卻不這樣做，他將女性的溫柔堅毅以及男性的剛強優雅延續，以當時對香中的薰衣草和橙花為靈魂，運用苦橙花增添前調的晶瑩光輝，香草、白麝香溫暖包覆，「一種親密的香味，擁抱一個人的身體輪廓和個性」，讓男女不再有框架，只是忠於自我。

Francis Kurkdjian受邀擔任迪奧香水創意總監之後，首款女香創作「J’ADORE頂級金緻香精」，也在2日發布全球品牌大使蕾哈娜全新演繹的形象廣告片，接棒莎莉賽隆成為新一代的J’adore女神，只見她身著絢爛金燦禮服搭配迪奧創意總監Maria Grazia Chiuri全新設計的珍珠項鍊，霸氣行走在凡爾賽宮華麗宮殿之中，象徵J’adore新紀元到來。