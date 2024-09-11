表面看不出「佔有慾最強」星座Top 3 ！第一名容易多疑緊握不放

▲佔有慾爆棚星座Top 3 。（示意圖／翻攝自tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

只要投入到一段感情關係中，勢必會產生執著跟想要佔有的情緒，但有些人往往是極度缺乏安全感，表面上看不出來，但是自己的東西別人一點也不能碰，否則情緒就會爆炸，以下就揭曉「佔有慾爆棚星座Top 3 」，一起來看看誰上榜了。

Top 3 天蠍座

天蠍座是出了名的沒有安全感，出於對自己的不自信，因此在感情中會處處懷疑、進而想要佔有對方，當對方有不如自己意的行為出現時，天蠍也並不會直接明講，而是暗自希望對方能夠發現，因此雙方關係不知不覺蒙上陰影。其實天蠍只要放輕鬆，一切事物不要抓太緊，感情就會愉快許多了。

Top 2 雙魚座

雙魚座是非常害怕孤獨的星座，因此心中有了寄託的人，就會宛如生活失去重心一般，全身心投入依賴對方，造就了佔有慾旺盛的狀態，雙魚無法忍受一段關係突然消失，會使出全部力量緊抓，自己的東西別人就別想碰，但是雙魚對於界限十分明確，萬一失去了，雙魚會頭也不回，變成你不認識的樣子。

Top 1 獅子座

獅子嘴上說不在意，也很少主動表達愛意，其實早就佔有慾爆棚了，獅子在感情中採用一種居高臨下的態度，眼裡容不下一粒沙子，別想挑戰他們的威嚴。但是獅子又不願意自己因為愛情而變得渺小，因此會試圖掌握對方的一舉一動，渴望對方繞著自己轉。

